Hannover

Warum singen wir? Dieser Frage will die Staatsoper Hannover auch in der zweiten Ausgabe ihrer Reihe „Stimmen“ nachgehen. Dazu präsentieren Intendantin Laura Berman sowie die Dramaturgen Julia Huebner und Marin Mutschler musikalische Genres, die für die Oper eher außergewöhnlich sind, und laden auch Wissenschaftler und Publikum zum Mitmachen ein.

Verschiedene Kulturen, verschiedene Formen

Erklärtes Ziel ist es, Musikformen aus verschiedenen Kulturen in verschiedenen Formaten zu präsentieren. Dafür wird im Opernhaus am 20. Januar 2021 Cristina Branco zu Gast sein. Sie ist eine gefeierte portugiesische Fado-Sängerin und mischt den traditionellen melancholischen Musikstil mit Jazz, Bossa Nova und Rock. Zuvor geht es im moderierten Konzert auf eine Tour durch Pop, Rap, Oper sowie arabischen und mongolischen Gesang. Dabei sein wird unter anderem der Rapper Spax. In der bereits ausverkauften Vorstellung im Ballhof Zwei mit nur 28 Plätzen soll auch das Publikum zu Wort kommen.

Anzeige

Virtuelle Liedersammlung

Für ein größeres Publikum gibt es eine virtuelle Liedersammlung. Interessierte können dazu ihre Lieblingsliebeslieder an die E-Mail-Adresse stimmen@staatstheater-hannover.de senden. Diese sollen in eine Musiktheaterperformance einfließen. „Stimmen der Nacht: Liebeslieder“ wird ab dem 17. April im Ballhof Zwei gezeigt. Zuvor geht die Oper das Thema Singen aber noch einmal wissenschaftlich an: In einer Vortragsreihe, die am 12. März beginnt, stellen Wissenschaftler die unterschiedlichen Facetten des Gesangs und den Einfluss des Singens auf das menschliche Gehirn vor.

Zum Schluss holt die Oper im Juli das Solokonzert der Künstlerin Iva Bittova vom April 2020 nach. Ergänzt wird ihr Auftritt mit einem zweitägigen Workshop, zu dem 15 Singende jeden Alters und ohne Vorbildung eingeladen sind.

Von Alina Stillahn