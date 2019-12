Hannover

Wie es die Tradition so will, feiert die hannoversche Rockband Terry Hoax ihr ganz eigenes Weihnachtsfest: 1400 Fans waren in diesem Jahr dabei, als die Rocker um Frontmann Oliver Perau am Freitagabend das Capitol in Stimmung versetzten. Auch einige musikalische Gäste und alte Weggefährten standen mit auf der Bühne.

Eingeläutet wurde der Abend zunächst von der hannoverschen Alternative-Blues-Rockband High Fidelity. Mit seinem groovigen, teils mit ausgiebigen Gitarrensoli gespickten Rootsrock, Blues, Americana und Folk sorgte der Vierer um den Hut-tragenden Frontmann Tom Wisniewski für eine angeregte Stimmung. Spätestens zum Ende des halbstündigen Sets gehört der Band die volle Aufmerksamkeit des Publikums – und der Hut liegt am Boden.

Per Radschlag auf die Bühne: Terry Hoax

Voller Tatendrang übernimmt der Hauptact Terry Hoax. Bassist Kai Schiering betritt mit einem Radschlag die Bühne. Charmeur und Frontmann Oliver Perau und seine Kollegen werden mit Jubel und Klatschen begrüßt und beginnen ihre Show mit „Gonna Sing a Song for You“ aus ihrem jüngsten Album „Thrill“, das vor zwei Jahren erschienen ist.

Begrüßt die Heimatstadt: Oliver Perau. Quelle: Michael Wallmüller

Ein langer Abend

„Wie geht's euch, Heimatstadt?“, ruft Oliver Perau freudig und wird ebenso herzlich empfangen. Es wird ein langer Abend mit vielen Klassikern und aktuellen Songs. Fans und Band sind gleichermaßen entschlossen, ordentlich zu feiern – bevor die ruhigen Tage beginnen. Zwei Stunden dauert die Show –die Fans singen Songs wie „Insanity“, „Waterland“, „Grasshopper“, „Rubbish Colours“, „Hot Heyday“, „Inbetween“ oder das Depeche-Mode-Cover „Policy of Truth“ Wort für Wort mit. Etwas ruhiger wird es mit der Nummer „Love Trip“ von 1994.

„Nach 31 Jahren immer noch Bock“

Wenn Frontmann Oliver Perau nicht wild über die Bühne springt, tanzt, das Mikrofon herumschleudert, raucht oder auf Tuchfühlung mit dem Publikum geht, erzählt er gerne Anekdoten zwischen. Neulich habe ihm eine Freundin gesagt, wie toll sie es findet, dass die Band auch 31 Jahre nach der Gründung „immer noch Bock hat“.

Nah dran: Terry Hoax-Sänger Oliver Perau. Quelle: Michael Wallmüller

Er bedankt sich bei langjährigen Unterstützern, bevor er sich an die Geburtsstunde der Band erinnert. Ende der Achtzigerjahre fragte ihn sein Kumpel Martin Wichary, ob sie eine Band gründen wollen. Heute ist der Gitarrist zwar kein festes Mitglied mehr in der Band. Für einige Songs wie „Live All“ unterstützt er Terry Hoax aber an der Gitarre. Karsten Kniep ist ein weiterer musikalischer Gast und besetzt das zweite Schlagzeug. Bereits 2013 erweiterte Kniep die Band beim damaligen Konzert zum 25. Bandjubiläum.

Das Beste kommt noch: Nächstes Jahr wird geheiratet

Den Song „Touch the Sky“ widmet Perau seinem 81-jährigen Vater, der ab dem ersten Konzert dabei war. Dass er im nächsten Jahr heiraten wird, kündigt er mit „The Best Is Yet to Come“ an.

Die Zuschauer im Capitol zelebrieren jeden Moment mit den Musikern, die für viele mittlerweile zu alten Freunden geworden sind. „Es gibt keinen anderen Beruf, bei dem man so viel zurückbekommt", sagt Sänger Oliver Perau gerührt.

