Hannover

Empört sieht Anna Thalbach ihre Mutter an. „Das steht da gar nicht“, beschwert sie sich. Gerade liest Katharina Thalbach die Weihnachtsgeschichte vor – auf berlinerisch – und ist bei der Passage, in der Maria das Jesuskind bekommt. „Und dit tat ihr mächtig weh“, sagt die Schauspielerin. Auf den Einwurf ihrer Tochter, die Stelle hätte sie dazugedichtet, reagiert die 65-jährige Katharina Thalbach ihrem Alter höchst angemessen: Sie steckt Anna Thalbach die Zunge raus. Deren Tochter Nellie Thalbach wiederum lacht laut auf.

Diese Interaktionen zwischen den Frauen der Schauspieler-Familie geben der Lesung am Mittwoch im Theater am Aegi ihre herzliche Note. Großmutter Katharina, Tochter Anna und Enkelin Nellie lesen an diesem Abend Weihnachtsgedichte und -geschichten vor. „Alle Jahre wieder – Weihnachten bei den Thalbachs“ heißt das Programm, das ein Auszug aus dem 2014 erschienenen gleichnamigen Hörbuch ist. Abwechselnd erwecken die Thalbach-Frauen mal lustige, mal nachdenkliche Texte mit ihren Stimmen zum Leben.

Der Jüngsten fehlt noch Erfahrung

Der 24-jährigen Nellie Thalbach merkt der Zuhörer an, dass sie im Vorlesen noch nicht ganz so geübt ist wie ihre Mutter und Großmutter. Ihre Stimme ist noch nicht so wandelbar, ihre Vortragsweise etwas kindlich. Trotzdem berührt sie das Publikum – vor allem mit dem Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, das sie sehr einfühlsam vorliest. Auch ihre Großmutter schließt bei diesem Vortrag die Augen und genießt es, der Enkelin zuzuhören.

Die beiden älteren Thalbachs sind hingegen für die lustigen Geschichten zuständig. Die 46-jährige Anna Thalbach gestikuliert wild, als sie eine scheinbar durcheinandergeratene Weihnachtsgeschichte gespielt verzweifelt versucht, in der richtigen Reihenfolge zu bringen. Das bringt nicht nur das Publikum zum Lachen, sondern auch ihre Familienmitglieder auf der Bühne.

Katharina Thalbach gurrt und knurrt

Der Höhepunkt der Lesung: Katharina Thalbachs Version der Geschichte „Der Weihnachtsdackel“ von Herbert Rosendorfer. Darin wird der Dackel – das Weihnachtsgeschenk von Hauptperson Günter Besenrieder an seine Frau – für die Familie zum Albtraum. Den Text, der in einem bürokratisch anmutenden Stil daherkommt, setzt Katharina Thalbach meisterhaft in Szene: Sie kreischt, gurgelt und brummt – und als sie ihre markante kratzige Stimme zu einem Hundeknurren ansetzt, applaudiert das Publikum, vereinzelte Zuschauer schreien vor Lachen laut auf.

Auch, als Katharina Thalbach kurz den Faden verliert, weil ihre Tochter so laut lacht („Du bringst mich ganz durcheinander“), wird geklatscht. Die drei Frauen gestalten den Abend so charmant, dass ihnen niemand kleine Patzer übelnimmt. Da wundert es auch nicht, dass sie am Ende mit stehendem Applaus verabschiedet werden – und passend zum Abend zeigen sich die Thalbach-Frauen ehrlich berührt.

Von Lisa Neugebauer