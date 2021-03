Frau Handels, dürfen Weiße Literatur von Schwarzen übersetzen?

Natürlich. So wie Schwarze Literatur von Weißen übersetzen dürfen, Männer Werke von Frauen und umgekehrt. Wer einen Text übersetzt, sollte eine neutrale Instanz sein. Einfühlungsvermögen ist unser Beruf, unser tägliches Handwerk.

Das heißt, Sie übersetzen auch die Autobiografie eines Mörders, obwohl Sie nicht kriminell sind.

Selbstverständlich. Es kommt doch praktisch nie vor, dass man alles, was in einem Text steht, selber schon einmal erlebt hat. Andere Menschen sind einem von Natur aus fremd. Es gibt keine komplette Identität zwischen Schreibenden und Übersetzenden. Das ist schlicht unmöglich und muss nicht sein.

Tanja Handels übersetzt seit 18 Jahren literarische Texte vom Englischen ins Deutsche, hauptsächlich zeitgenössische Romane aus England, Irland und den USA, aber auch Klassiker aus dem 19. und 20. Jahrhundert sowie Sachbücher. Sie hat auch Bernardine Evaristos Roman „Mädchen, Frau, etc.“ ins Deutsche übersetzt. Evaristo verwebt darin die Geschichten zwölf schwarzer Frauen über ein Jahrhundert lang zu einem Panorama unserer Zeit. Aktuell gibt es eine Debatte über die Legitimität weißer Übersetzerinnen von Autorinnen anderer Herkunft. So wurde kritisiert, dass die niederländische preisgekrönte Schriftstellerin Marieke Lucas Rijneveld die Gedichte der US-amerikanischen Poetin Amanda Gorman, die vielen durch ihren Auftritt bei Joe Bidens Vereidigungszeremonie bekannt wurde, übersetzen sollte. Sie ist von dem Auftrag zurückgetreten.

Also finden Sie die Kritik an der Übersetzerin von Amanda Gorman falsch?

In diesem Fall kann ich das Anliegen der Kritik zum Teil verstehen. Es gibt ja etliche Übersetzerinnen, die Amanda Gorman im Alter und in der Herkunft entsprochen hätten. Dabei beziehe ich mich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf Gormans literarische Herkunft aus der Spoken-Word-Poetry-Szene. Aber es hätte vielleicht auch einer jungen schwarzen Übersetzerin die Chance gegeben, anhand dieser sehr prominenten Autorin ihr Können zu zeigen. Ich würde es ganz gut finden, wenn bei der Auftragsvergabe auch darauf geachtet würde.

Wäre das nicht eine Reduzierung auf die Herkunft, gewissermaßen auch eine Diskriminierung – es sollte doch um Qualifikation gehen.

Die Gefahr bestünde natürlich, wenn es darauf hinausliefe, dass Bücher und Texte nur noch von Menschen gleicher Herkunft übersetzt würden. Vielmehr müsste etwa auch schwarzen Übersetzerinnen die Möglichkeit geboten werden, zum Beispiel weiße männliche Autoren wie Jonathan Franzen zu übersetzen.

Gibt es Verlage, die bei der Auftragsvergabe den Fokus auf Übereinstimmungen legen?

Manche Verlage fragen bei Büchern von Autorinnen lieber eine Frau als einen Mann zum Übersetzen an.

Übersetzen Sie lieber Bücher von Frauen?

Nicht unbedingt. Einer meiner ersten Aufträge war ein irischer Krimi von Declan Hughes, ein klassisches Männerbuch, es hat mir große Freude gemacht. Vor drei Jahren habe ich die Autobiografie eines amerikanischen Journalisten übersetzt, der Surfer ist und sein Leben anhand seiner Passion fürs Surfen beschreibt. Ich surfe nicht und ich bin kein Mann, aber ich konnte stark an den Aspekt der Leidenschaft für die Sache anknüpfen.

Warum müssen Sie an etwas anknüpfen? Sie sprachen vorhin von einem Handwerk. Geht es nicht einfach darum, Sätze in eine andere Sprache zu übertragen?

Übersetzen bedeutet mehr als das. Wenn ich einen Roman übersetze, lasse ich mich voll auf die Figuren ein, die ich auf Deutsch zu neuem Leben erwecken soll. Ich muss da mindestens so tief einsteigen wie die Autorin.

Amanda Gorman trägt vor dem Kapitol in Washington ihre Gedichte vor. Quelle: Patrick Semansky/AP

Sie haben mehrere Bücher schwarzer Autorinnen übersetzt: Im Team mit anderen die Autobiografie von Michelle Obama und zuletzt den hochgelobten Roman „Mädchen, Frau, etc.“ der schwarzen britischen Autorin Bernadine Evaristo. Gab es da schon Kritik an Ihrer Kompetenz als weiße Frau?

Bisher nicht, nein.

Es geht in den zwölf Geschichten um Frauen, die lesbisch, trans, queer, hetero oder non-binär sind. Wie konnten Sie sich da hineinfühlen?

Diese Figuren haben etwas sehr allgemein Menschliches, es geht ja nicht nur um Diskriminierungserfahrungen und Sexualität. Es sind lebhafte, lebendige Frauen ganz unterschiedlichen Alters mit verschiedenen Lebensumständen und Problemen. Es sind menschliche Konflikte, die ich als Übersetzerin natürlich nicht erlebt haben muss, um sie zu beschreiben.

Evaristo benutzt eine sehr spezielle Sprache und Slang. Wie finden Sie dafür eine gute deutsche Entsprechung?

Das ist in der Tat ein bisschen schwierig, weil es in Großbritannien und den USA viele Soziolekte, also Sprachen innerhalb von sozialen Gruppen gibt, viel mehr als hier. Da wird nicht nur die Hautfarbe, sondern auch die soziale Schicht durch die Wortwahl markiert. Auf Deutsch versuche ich, das durch eine stärker umgangssprachliche, mündlichere Gestaltung zu lösen.

Um missverständliche Darstellungen zu vermeiden, werden Romane immer häufiger von sogenannten Sensitivity Readern vor dem Druck gegengelesen. Wie finden Sie das?

Gut, ich habe das auch genutzt. In „Mädchen, Frau, etc.“ etwa gibt es ein Kapitel, in dem eine als Frau geborene Person beschließt, nicht-binär zu leben, also weder weiblich noch männlich. Das war für mich eine fremde Materie. Da brauchte ich Experten und war froh, dass der Verlag ein solches sensitivity reading organisiert hat.

Was halten Sie von Triggerwarnungen auf dem Buchdeckel? Also Hinweisen, dass sich Passagen im Buch befinden, die bei einigen Lesern ein Trauma auslösen könnten.

Ich finde es schwierig mir vorzustellen, dass wie auf Plattencovern künftig auch auf Romanen ein Sticker klebt, der vor expliziter Sprache warnt. Ich als Übersetzerin würde lieber ein Nachwort schreiben.

Woran arbeiten Sie gerade?

Aktuell übersetze ich wieder ein wunderbares Buch einer schwarzen Autorin. Sarah M. Broom erzählt in „The Yellow House“ die Geschichte ihrer Familie in New Orleans am Rande der Stadt.

Von Petra Haase