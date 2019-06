Breminale 2019: Bands und Programm in der Übersicht

Bremen

Am Osterdeich, direkt am Weserufer gelegen, findet mit der Breminale eines der größten Kulturfestivals Europas statt. Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm aus Musik, Kunst, Literatur und mehr.

Einen Schwerpunkt bildet dabei seit jeher die Live-Musik. Über fünf Tage verteilt treten nationale und internationale Künstler auf. Immer wieder zieren auch bekannte Namen die Liste der auftretenden Musiker. So traten etwa bereits die US-Punkrockband Green Day bei der Breminale auf – wenn auch vor ihrem internationalen Durchbruch.

Die wichtigsten Infos zur Breminale 2019

In diesem Jahr findet die Breminale von Donnerstag, 3. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, statt. Auf mehreren Bühnen und in Festzelten rund um den Osterdeich treten über 100 Bands, Künstler und DJs auf. Vor allem regionalen Musikern bietet die Breminale dabei traditionell eine Plattform. Hier informieren wir Sie über alle bestätigten Auftritte der Breminale 2019. Informationen zur Anreise finden Sie am Ende des Artikels.

Breminale 2019: „ Bremen Eins“

Programm Mittwoch, 3. Juli 20 Uhr: Traveling John, 22 Uhr: Afterburner Donnerstag, 4. Juli 18.30 Uhr: Muriel Colleen, 19 Uhr: Parcours, 20.20 Uhr: Strand Child, 21.40 Uhr: Berlin Syndrom, 23 Uhr: Lion O. King Freitag, 5. Juli 20 Uhr: Ann Doka, 21.30 Uhr: Dominic Schoemaker, 23 Uhr: b3 Samstag, 6. Juli 20 Uhr: Saudia Young, 21.30 Uhr: Krissy Matthews Band, 23 Uhr: FATCAT Sonntag, 7. Juli 15 Uhr: Daisy Chapman, 16 Uhr: Axel Kruse, 17.15 Uhr: Kaurna Cronin, 18.30 Uhr: Emily Davis, 19.30 Uhr: Ben Lorentzen, 20.45 Uhr: Byrnes & Partridge

Breminale 2019: „ Bremen Zwei“

Programm Mittwoch, 3. Juli 19 Uhr: The Ever-Lovin’ Jug Band, 20.30 Uhr: Stephanie Nilles & Thomas Deakin, 22 Uhr: Yeah Yeah Club feat. Jens Mahlstedt Donnerstag, 4. Juli 17 Uhr: Theatre du pain, 19 Uhr: Poetry Slam Spezial, 20.30 Uhr: TOKUNBO, 22 Uhr: Yeah Yeah Club feat. Jens Mahlstedt Freitag, 5. Juli 20 Uhr: Ian Fisher, 21.30 Uhr: Hollydays, 23 Uhr: Yeah Yeah Club feat. Jens Mahlstedt Samstag, 6. Juli 20 Uhr: JOCO, 21.30 Uhr: San2, 23 Uhr: Yeah Yeah Club feat. Jens Mahlstedt Sonntag, 7. Juli 19 Uhr: Brendelson, 20.30 Uhr: Suzannah Karenina

Breminale 2019: „ Bremen Vier“

Programm Mittwoch, 3. Juli 21 Uhr: Callum Beattie, 22.30 Uhr: Faakmarvin Donnerstag, 4. Juli 19.30 Uhr: ELI, 21 Uhr: Christopher, 22.30 Uhr: Kensington Road Freitag, 5. Juli 20 Uhr: Bookwood, 21.30 Uhr: Gheist, 23 Uhr: Oliver Schories Samstag, 6. Juli 19.30 Uhr: Malik Harris, 20.45 Uhr: Gestört aber GeiL, 22.30 Uhr: Topic Sonntag, 7. Juli 19 Uhr: Lejo, 20.30 Uhr: The Planetoids

Breminale 2019: „Dreimetterbretter“

Programm Mittwoch, 3. Juli 18 Uhr: Am Apparat, 19.45 Uhr: Glintshake, 21.30 Uhr: Elephants on Tape, 22.30 Uhr: Palm & Schur Donnerstag, 4. Juli 16.45 Uhr: Das Grind, 18.30 Uhr: Jonny Glut, 20.20 Uhr: Das Ende der Liebe, 22 Uhr: World Air, 23 Uhr: RØD & BEN Freitag, 5. Juli 19 Uhr: ANKK L, 20.45 Uhr: Suir, 22.30 Uhr: Das Günther, 23.30 Uhr: Viol Samstag, 6. Juli 17 Uhr: Mantao, 19 Uhr: Güllepumpe, 20.45 Uhr: World Brain, 22.30 Uhr: Oberer Totpunkt, 23.30 Uhr: Unprofessional Sonntag, 7. Juli 18 Uhr: Estrogenuinas, 20.45 Uhr: DJ Ataxy & Band

Breminale 2019: „Flut“

„Flut“-Zelt Mittwoch, 3. Juli 20 Uhr: Lueam, 21 Uhr: Van Holzen, 22.45 Uhr: Tankus the Henge Donnerstag, 4. Juli 20 Uhr: Shirley Holmes, 21.15 Uhr: Alarmsignal Freitag, 5. Juli 19.45 Uhr: Bengal, 21 Uhr: The Screenshots, 22.30 Uhr: Decibelles, 0 Uhr: Döll Samstag, 6. Juli 19 Uhr: Am Apparat, 22.15 Uhr: Acht Eimer Hühnerherzen, 23.45 Uhr: Sara Hebe Sonntag, 7. Juli 14 Uhr: LoudOut, 19.30 Uhr: Kumbia Queers

Breminale 2019: „Luftschloss“

Programm Mittwoch, 3. Juli 18 Uhr: Frische Brise #1, 20 Uhr: Teenage Kicks, 22 Uhr: Regloh Donnerstag, 4. Juli 18 Uhr: Frische Brise #2, 20 Uhr: JV Hasselt Freitag, 5. Juli 18 Uhr: Me-Low, 19 Uhr: Crackle, 20 Uhr: L’Admiral, 21 Uhr: Alpentines, 22 Uhr: Klaus Fiehe Samstag, 6. Juli 17 Uhr: Expresso Fuckers, 19.30 Uhr: Max Überwasser, 22 Uhr: Eva & Phlex Sonntag, 7. Juli 18 Uhr: D-Funk, 19.30 Uhr: Jeff Özdemir & FS Blumm, 20.30 Uhr: Complikaty

Breminale 2019: „Pappinale“

Programm Mittwoch, 3. Juli 19.30 Uhr: Bird Berlin, 21 Uhr: Lady Oelectic Donnerstag, 4. Juli 20.30 Uhr: Moritz Gut, 22 Uhr: Mystigrix & M W A Freitag, 5. Juli 19.30 Uhr: Rausz, 22 Uhr: Alexis on Fire Samstag, 6. Juli 16 Uhr: Matt & Basti, 19.30 Uhr: Passepartout, 21.30 Uhr: Vielgut und Ganz Sonntag, 7. Juli 18 Uhr: Goodyeah Collective, 20 Uhr: Skalinka

Party auf der Nachtinale 2019

Auch nachts geht die Party weiter – und zwar auf der Nachtinale. Von Mittwoch bis Samstag legen DJs auf mehreren Locations auf, die musikalische Bandbreite deckt von Indierock und Achtziger bis Techno und Hip Hop alles ab, was tanzbar ist. Das ist das Programm:

Programm Mittwoch, 3. Juli 23 Uhr: Skankin Sweet (Lila Eule), 23 Uhr: Trash Ahoi (MS Treue) Donnerstag, 4. Juli 23 Uhr: Studentennacht (Lila Eule), 23 Uhr: Treibgut (MS Treue) Freitag, 5. Juli 23 Uhr: Forever Young (Lila Eule), 23 Uhr: Tanznacht – Best of Today & Alltime Favourites (Modernes), 23.45 Uhr: Oldschool- & Newschool Hip Hop / Trap / Cloudrap (Römer), 0 Uhr: Treue Allstars (MS Treue) Samstag, 6. Juli 23 Uhr: Die schönste Indierocknacht des Jahres (Tower), 23 Uhr: Shut Up & Dance (Lila Eule), 23 Uhr: Tanznacht – Best of Today & Alltime Favourites (Modernes), 23.45 Uhr: House / Deep / Techno (Römer), 0 Uhr: Bretterboot (MS Treue)

Breminale 2019: Infos zur Anreise

Am einfachsten ist das Festivalgelände zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Mit den Straßenbahnlinien 2, 3, 4, 5, 6 und 8 gelangen Besucher zur Haltestelle Domsheide; mit den Linien 2 und 3 auch zur Haltestelle Wulwestraße. Von dort sind es zu Fuß nur noch wenige Hundert Meter bis zum Gelände.

Fahrradparkplätze befinden sich am Anfang und Ende des Festivalgeländes am Deich.

Festivalbesuchern, die mit dem Auto anreisen, wird geraten, dieses am besten in einem der Parkhäuser am Hauptbahnhof abzustellen und von dort die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. Diese Parkhäuser befinden sich in der Nähe der Breminale:

• BREPARKhaus Ostertor/Kulturmeile, Osterdeich 2

• Parkplatz am Kuhhirten, Kuhhirtenweg (auf dem gegenüberliegenden Ufer)

• Parkhaus Violenstraße, Wilhadistraße 1

