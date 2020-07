Hannover

Das Hoftheater findet im Saale statt. Es war Regen vorhergesagt (der sich dann aber woanders vertröpfelt hat), die Zuhörer treffen sich zur „ersten Indoor-Corona-Veranstaltung“ (Intendantin Sonja Anders) im sehr luftig mit Sitzgelegenheiten bestückten Schauspielfoyer: Burghart Klaußner ist gekommen, der Schauspieler, der seit dem Film „Die fetten Jahre sind vorbei“ und vor allem seit „Das weiße Band“ zum festen deutschen Kulturerinnerungskanon gehört. Heute: Lesung. Debüt. Sein Debüt.

Er sei ja schon mal im Schauspiel Hannover gewesen, flachst Klaußner, „zwei Stücke oder so“, eins war einer der berühmten Wittenbrink-Liederabende, er grinst, ans Foyergeländer gelehnt, auf diese verschmitzte Klaußner-Art, für die man ihn sofort duzen würde. Hach.

Erlebnisse bei Kriegsende

Jetzt aber geht es um „Vor dem Anfang“, einen 176 Seiten schmalen Roman, Klaußners erster, vor zwei Jahren erschienen. Man hat sich ja daran gewöhnt, dass Schauspieler auch singen müssen. Aber schreiben? Er habe eine Familienanekdote verarbeitet, sagt Stefani Schulz, Kulturchefin der Region Hannover, die als Mitveranstalterin fungiert. Es geht wohl um Erlebnisse seines Vaters bei Kriegsende, das passt ja, 75 Jahre her.

Klaußner legt ohne Umschweife los, springt rein in die Geschichte von Fritz und Schultz, die im April ’45 mit etwas Glück nicht an der Front sind, sondern auf dem Flugplatz Johannisthal vor der Stadt rumlungern – bis sie der Auftrag ereilt, eine Geldkassette ins Luftfahrtministerium zu schaffen, per Fahrrad, mitten durch die bereits umkämpfte Stadt. Vom Sujet her ist das erst mal nicht schlecht, allerdings beschleicht einen beim Lesen des Buchs öfter das Gefühl, dass da jemand beim Kiwi-Verlag vielleicht etwas zu viel Respekt vor dem berühmten Autor hatte.

Klaußner liest.

Immer wieder stolpert man über abgegriffene („das Leben in vollen Zügen“) oder ungelenke Formulierungen („Da sie in der kleidsamen Pagenuniform ihre Weiblichkeit nicht verstecken konnte …“). Auch bei der Dramaturgie des Textes, der öfter in ellenlange Rückblicke mit teils eingearbeiteter Seglererfahrung verfällt und bei der Schultz plötzlich unmotiviert verschwunden ist und erst ein paar Sätze vor Schluss wieder auftaucht, wäre eine straffere Führung des Lektorats sicherlich nicht hinderlich gewesen.

Besser geht’s nicht

Aber nun. Dies hier ist ja nicht das Buch, es ist, nach dem Debüt, die Lesung des Buchs. Noch dazu mit dem ausgewiesenen Hörbuchsprecher Burghart Klaußner. Und der grummelt und raspelt und faucht und säuselt sich durch seinen Text, dass es eine Freude ist. Es kaschiert auch einiges. Dabei bleibt Klaußner immer so dezent, dass er stimmlich nie die Erzählerebene verlässt. Und doch hat man, wenn im Buch jemand brüllt, das Gefühl, Klaußner habe bei dem Satz gerade gebrüllt, was er natürlich nicht hat. Aber er hat’s in unserem Kopf ausgelöst. Besser geht es nicht.

Am Ende bedankt er sich überaus charmant dafür, dass das Publikum aus lauter tollen Zuhörern bestand. Selige Gesichter in der Runde.

Alle folgenden Hoftheater-Veranstaltungen sind im Prinzip ausverkauft. Es gibt aber oft noch Restkarten, die man allerdings ausschließlich online buchen kann. Das geht auch noch fünf Minuten vor Beginn.

