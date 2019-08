Das Saarland - das Maß aller Dinge

Das Saarland ist 2569 Quadratkilometer groß. Das entspricht der Fläche von 359 000 Fußballfeldern oder einmal der Fläche des Saarlands. Die Fläche des Saarlands ist wichtiger als das Saarland selbst. Denn wo immer Medien bemüht sind, die Größe einer Fläche zu veranschaulichen, kommt eine fundamentale Naturkonstante ins Spiel: das Saarland. Was viele nicht wissen: Im Keller der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig liegt ein Ur-Saarland aus Platin-Iridium. In Zweifelsfällen steigt ein Geometer in den Keller hinab und misst nach.

Der Weltklimarat will, dass zur Rettung des Klimas bis zum Jahr 2050 rund eine Milliarde Hektar Land mit Bäumen aufgeforstet werden. Das entspricht 4000 Saarlands. Falls Sie keine Vorstellung haben, wie groß das Saarland ist: Es ist umgerechnet etwa so groß wie das Zuständigkeitsgebiet der Dahme-Nuthe Wasser-Abwasserbetriebsgesellschaft in Königs Wusterhausen. Das entspricht zusammengerechnet der Fläche der drei Nationalparks Hohe Tauern, Rieserferner-Ahrn und Zillertaler Hauptkamm. Jetzt dürfte es klar sein.

Die Schönheit des Saarlands wird nur noch übertroffen von seiner Bedeutung als Vergleichsgröße. Quelle: Wikipedia

Das Gesamtvermögen aller deutschen Millionäre in Höhe von rund 2,7 Billionen Euro ergibt, in Zehn-Euro-Scheinen auf dem Boden ausgelegt, genau die Fläche des Saarlands. Das geht natürlich nur bei Windstille. In D-Mark wäre die Fläche doppelt so groß, also zweimal das Saarland oder umgerechnet sechsmal Madeira. Und das Saarland darf das Geld leider nicht behalten.

Warum ausgerechnet das Krisen- und Katastrophengebiet Saarland als Vergleichsmaß für Krisen- und Katastrophengebiete in aller Welt her hält, ist historisch ungeklärt. Keine Zeitung würde jemals schreiben: „Der Waldbrand in Brasilien ist sechsmal so groß wie Quedlinburg.“ Möglicherweise konnte sich das Saarland einfach nicht wehren und hat ja auch sonst nicht viel. So bekommt man als Bundesland ohne größere Lobby wenigstens alle Nase lang eine kostenlose Erwähnung und gerät nicht in Vergessenheit.

In den USA wird nach ähnlichem Muster gern der kleinste Bundesstaat Rhode Island als Vergleichsmaßstab herangezogen. Falls Sie jetzt nicht genau wissen, wie groß Rhode Island ist – ganz einfach: etwa 1,256-mal so groß wie das Saarland. Das entspricht 440.000 Fußballfeldern oder der Hälfte des Wildreservats Dhrangadhra in Nordwest-Indien.

Von Imre Grimm/RND