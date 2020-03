Oldenburg

Das Stück hat gar keinen richtigen Anfang, man rutscht so rein. Es sitzen noch nicht mal alle, da stehen die Schauspieler schon neben den Stuhlreihen und reden mit dem Publikum: „Wann wurde das für Sie ein Thema?“ „Haben Sie den Prozess verfolgt?“ Auf der Bühne steht ein Haus, es ist fast nur das Treppenhaus eines Hauses, es besteht aus zwei übereinandergesetzten Kuben, sie sind leicht verschoben, man spürt: Hier stimmt etwas nicht. Oben drei Musiker mit Blasinstrumenten. Sie pusten hinein. Wir hören keine Töne, wir hören: Atmen. Und dann, im Rhythmus des Atems, ein Klackern von den Metallteilen der Instrumente. Beatmungsgeräte.

Im Staatstheater zu Oldenburg wurde am Wochenende etwas nachgeholt. Im Juni 2019 war der Krankenpfleger Niels Högel in Oldenburg wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, zusammen mit den nicht beweisbaren Fällen dürften es noch mehr Taten gewesen sein. Er hatte Patienten todbringende Medikamente gespritzt, um bei der nachfolgenden Reanimation als Retter glänzen zu können. In dem Prozess ging es um Wirkstoffe und Tatzeitpunkte und Gedächtnislücken. Was weniger vorkam, waren die Opfer. Was noch weniger vorkam, waren die Angehörigen der Opfer.

Högel interessiert nicht

Die Regisseurin Julia Roesler (die in Hildesheim studiert hat), die Dramaturgin Silke Merzhäuser (die aus Hannover kommt) und die Komponistin Insa Rudolph nennen sich zusammen Werkgruppe2; sie sind ein Kollektiv, das dokumentarisches Theater macht. Als sie ein Stück – nein, nicht über Högel, sondern über die Auswirkungen von Högel – ankündigten, gab es Unmut: Wie könne man so etwas ausschlachten? Tatsächlich steckt in dem Werk, es heißt „Überleben“ und entstand in Kooperation mit dem Staatstheater, vielleicht mehr Aufarbeitung als in dem Prozess, in dem viel gelogen und vertuscht und ge- und verschwiegen wurde. Die Werkgruppe2 gibt all dem Raum, was in Paragrafen nicht unterzubringen ist. Trauer. Wut. Angst. Niedergedrücktsein. Schuldgefühlen. Verzweiflung. Högel habe sie letztlich gar nicht interessiert, sagt Regisseurin Roesler.

Die Frauen haben Interviews mit Angehörigen oder mit Kollegen Högels geführt, Daraus haben sie den Text komprimiert, gesprochen von Schauspielern. Und für das Unsagbare, das nur Fühlbare, sind die Musiker Stephan Meinberg, Jakob Rubin und Jan Schreiner zuständig: Traumklänge, Schweigeklänge, Schmerzklänge. Die Bühne und die Kostüme – alle tragen irgendein Kleidungsstück mit beängstigend OP-grünen Elementen – hat Charlotte Pistorius eingerichtet.

Steine im Körper

Und so wird erzählt. Von dem Vater, der die Herz-OP überstanden hatte, und dann heißt es plötzlich: „Wir können es uns nicht erklären.“ 15 Jahre später ruft die Sonderkommission an, der Vater werde exhumiert. Thomas Lichtenstein spielt das, als hätte er Steine statt Muskeln im Körper, und ständig muss er irgendwas anfassen, die Wände, das Treppengeländer, und nichts hilft.

Nientje C. Schwabe schichtet vorn an der Rampe Wut auf – „Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungen aktiv unterdrückt, war wie ein Scheißhaufen organisiert“ –, und als alles draußen ist, liegt der Kummer frei: „Mein Opa hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und dann kommt so einer.“ Klaas Schramm erzählt aus Krankenpflegerperspektive vom Suchtfaktor des Reanimierens. Und dass dann später, während des Prozesses, die Patienten in den Rettungswagen gebettelt hätten: Krankenhaus Oldenburg? Bitte nicht.

Bloß gefährliche Körperverletzung

Caroline Nagel schließlich ist die Frau, die einen Unfall hatte, nach dem Klinikaufenthalt gab es unerklärliche Ängste, und plötzlich ist sie Opfer eines Mordversuchs. Aber der Täter hat das ja nicht zu Ende geführt, sondern erfolgreich reanimiert. Also bloß gefährliche Körperverletzung. Und die ist verjährt. „Ich bin ja noch da“, sagt Caroline Nagel, mit fragiler Stimme und lauter Fragezeichen darin, ob es wirklich gut ist, noch da zu sein.

Es wird klar: Die Stadt, das Land, die Politik, das Krankenhaus – alle haben zu wenig auf die geachtet, die zurückbleiben mussten. Doch das Theater hat ihnen zugehört. Die Bläser blasen ein Requiem.

Das Stück läuft bis Juni. Nächste Aufführungen: 5., 13. und 21. März. Oldenburgisches Staatstheater , Theaterwall 28, 26122 Oldenburg . Theaterkasse: (0441) 2225-111.

Von Bert Strebe