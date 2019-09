Die Halloween-Filme: Alle Teile der legendären Reihe auf einem Blick

Die Halloween-Filme prägten das Genre der Horrorfilme und erhielten viele Fortsetzungen und mehrere Neuauflagen. Passend zu Halloween 2019 sind hier die wichtigsten Fakten zu der Reihe und alle Teile und deren Handlung im Überblick.

Halloween (1978): Der erste Halloween-Film

Der erste Film der Halloween-Reihe etablierte schon 1978 viele typische Klischees verschiedenster Horrorfilme aus den folgenden Jahrzehnten. John Carpenter schrieb zusammen mit Debra Hill das Drehbuch und übernahm auch die Regie. Es ist das erste Mal, dass die Geschichte des Serienmörders Michael Myers auf der Leinwand erscheint. Zehn weitere Filme folgten in den nächsten 40 Jahren und erhoben ihn zur Ikone des Horror-Genres.

Der Film hatte in der Produktion nur ein geringes Budget und erhielt zunächst kaum Aufmerksamkeit. 1979 erschien Halloween auch in vielen europäischen Ländern in den Kinos und verzeichnete eher gemäßigte Einspielergebnisse. Erst als die ersten prominenteren Filmkritiken überaus positiv ausfielen, kam es zu dem Erfolg. Daraus resultierten schließlich die ersten Fortsetzungen.

Die Halloween-Reihe: Alle Filme auf einem Blick

Elf Filme der Reihe Halloween sind erschienen. Die meisten behandeln die Geschichte des brutalen Mörders Michael Myers und seiner nächsten Verwandten. Halloween III ging jedoch andere Wege und erzählte eine gänzlich andere Geschichte. Anschließend folgten zahlreiche Nachfolger der ersten beiden Teile und schließlich auch zwei Neuauflagen. Die folgende Liste fasst alle Teile der berühmten Horrorfilme zusammen:

Halloween - Die Nacht des Grauens (1978): Der Auftakt zu der ikonischen Filmreihe. Der Serienmörder Michael Myers entkommt an Halloween aus seiner Anstallt und macht Jagd auf seine Schwester und ihre Freunde.

Michael Myers : Der unsterbliche Serienmörder

In vielen Filmen der Halloween-Reihe erleiden nicht nur die Opfer von Myers einen grauenvollen Tod, sondern auch der brutale Serienmörder selbst wird immer wieder vermeintlich umgebracht. Er wird mehrfach erschossen, verbrannt, erhängt, überfahren und auch enthauptet. Aber keine Kugel kann ihn erledigen und er schafft es irgendwie immer seinem endgültigen Tod zu entrinnen, um im nächsten Teil erneut auf die Jagd zu gehen.

Halloween (2018): Die Fortsetzung des ersten Films

Am 25. Oktober 2018, genau 40 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Films in den USA, feierte der neuste Ableger von Halloween seine Premiere, ignorierte die meisten seiner Vorgänger und knüpfte direkt an die Story der Version von 1978 an. Sofort stellten sich hervorragende Einspielergebnisse ein und schnell erschienen die weitgehend positiven Kritiken.

Mit Jamie Lee Curtis als Laurie Strode und Nick Castle als Michael Myers kehrt die Originalbesetzung aus 1978 in den Hauptrollen zurück und lehrt den Zuschauern erneut Angst und Schrecken. Schon jetzt sind zwei Fortsetzungen für Halloween (2018) geplant, die unter den Titeln " Halloween Kills" und " Halloween Ends" in den kommenden Jahren erscheinen sollen.

