Diese Stars ließen sich von Peter Lindbergh fotografieren

Mit seinen markanten Schwarz-Weiß-Bildern prägte Peter Lindbergh die Modefotografie wie kein Zweiter. In den 1970er-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Fotograf für das internationale Modemagazin „Vogue“. Mit seinen Fotografien wurden Cindy Crawford, Kate Moss und Naomi Campbell zu Supermodels. Jetzt ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

Lindbergh arbeitete mit Herzogin Meghan und Helene Fischer zusammen

Schauspieler, Sportler, Models – sie alle ließen sich von Peter Lindbergh ablichten. Eine Lindbergh-typische Fotografie mit ihren Grau-Schattierungen gilt als Auszeichnung. Julianne Moore und Kate Winslet, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Robin Wright, Uma Thurman und Helen Mirren ließen sich von dem Starfotografen für die Ausstellung „Shadows On the Wall“ porträtieren. Zusammen mit David Beckham ist der Bildband „The Legend Lives On“ entstanden. Für die deutsche „Vogue“ shootete er Anfang des Jahres mit Schlagerkönigin Helene Fischer, zeigte sie so natürlich wie selten.

Lindbergh hatte so gut wie jedes Supermodel vor der Linse. Auch Schauspieler und Sportler ließen sich von ihm ablichten.

Models waren seine Leidenschaft. Mit seinem legendären Titelfoto für die britische „Vogue“ im Januar 1990 etablierte er das Supermodel-Phänomen. Für das Titelbild vereinigte er die Topmodels der 90er-Jahre: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz and Christy Turlington. Das Schwarz-Weiß-Cover gilt bis heute als eines der besten.

2017 setzte Lindbergh Herzogin Meghan für die „ Vanity Fair“ in Szene. In der Ausgabe sprach sie erstmals über ihre Beziehung zu Prinz Harry. Im Sommer dieses Jahres arbeiteten Meghan und Lindbergh dann erneut zusammen: Die Herzogin arbeitete als Gastredakteurin an der Septemberausgabe der „Vogue“ mit. Für die Ausgabe wurden 15 bekannte und erfolgreiche Frauen abgelichtet – von Peter Lindbergh. Auf dem Cover mit dem Titel „Forces for Change“ (Kräfte des Wandels) sind unter anderem Klimaaktivistin Greta Thunberg, Schauspielerin Jane Fonda, Supermodel Christy Turlington und das britische Model Adwoa Aboah zu sehen.

