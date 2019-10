Düsterer “Joker” räumt weiter an den Kinokassen ab

New York/Los Angeles

Der düstere "Joker"-Thriller mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Superschurke hat seinen Siegeszug an den Kinokassen fortgesetzt. An seinem zweiten Wochenende räumte der Film von Regisseur Todd Phillips in den USA und Kanada 55 Millionen Dollar (knapp 50 Millionen Euro) ab. Gegen den "Joker" kamen die Neueinsteiger "Gemini Man" mit Will Smith und der Animationsstreifen "Die Addams Family" nicht an.

Schon am vorigen Wochenende hatte "Joker" bei seinem Nordamerikastart mit über 96 Millionen Dollar einen Rekord für ein Debüt im Oktober aufgestellt. Nach Zahlen des Kinoportals "Boxofficemojo" am Sonntag spielte der Streifen weltweit in knapp zwei Wochen bereits 543 Millionen Dollar ein.

Goldener Löwe für "Joker" beim Filmfestival Venedig

Phoenix spielt Arthur Fleck, einen psychisch schwer kranken Mann, der im verwahrlosten Gotham City vom Clown-Komiker zum Gewalttäter wird. Beim Filmfestival Venedig wurde "Joker" mit dem Goldenen Löwen für den besten Film ausgezeichnet. Der Film ist aber auch umstritten, US-Kritiker warnten vor der gezeigten Gewalt.

