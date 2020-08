Hannover

Technik? Belichtungszeit? Megapixel? „Egal“, sagt Joachim Giesel. Klar, ein Fotograf müsse sein Handwerk beherrschen. Aber für ein gutes Bild gebe es eine weitaus wichtigere Voraussetzung: Fotografin oder Fotograf müssten auf der Seite des Menschen stehen, den sie fotografieren.

Der hannoversche Fotograf Joachim Giesel wird 80. Am 27. August. Das ist ein Tag vor Goethes Geburtstag, und Goethe hat mit den Worten „Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!“ zumindest für Giesel den theoretischen Unterbau für die Fotografie geliefert: Festhalten, was gleich nicht mehr zu sehen ist. Er grinst ein bisschen, als er das sagt, aber er meint es nicht bloß ironisch. Denn er hat sein ganzes Leben lang Augenblicke bewahrt.

Wird 80: Joachim Giesel mit Plattenkamera in seinem kleinen „Museum“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Giesel bittet seine Besucher in sein Wohnzimmer, das er nicht Wohnzimmer nennt, sondern Museum. Hier stehen die alten Plattenkameras, hier füllen Bildbände die Regale, hier hängen Fotos beispielsweise von Elliot Erwitt und sogar von Heinrich Zille, der sie als Vorlagen für seine Zeichnungen nutzte. Welche Fotos sind von Giesel selbst? „Keins der Bilder ist von mir.“ Der Meister – das ist er tatsächlich, er hat die klassische handwerkliche Ausbildung absolviert – ist bescheiden geblieben. Seine Fotos hängen im Flur, die seiner Vorbilder hier.

Dabei ist Giesel selbst längst Vorbild und Institution in einem. Er hat, von 1961 bis 1966, als Zeitungsfotograf für die „Hannoversche Presse“ das Stadtleben abgelichtet, er hat von 1979 an als Theaterfotograf für Staatsoper und Staatsschauspiel gearbeitet, und davor und dazwischen und danach hat er zahllose Porträts in seinem Studio aufgenommen. Er hat Leute fotografiert, die wichtig waren oder sich dafür hielten, und er hat mit seiner Kamera auf der Seite von Menschen gestanden, die sonst niemand angeschaut hat. Arme. Kranke. Arbeitslose.

Ein Flüchtlingskind

Giesel weiß, wie es ist, wenn man nichts mehr hat. Er war vier, als seine Eltern und Großeltern mit ihm vor den anrückenden Russen aus seiner Heimatstadt Breslau flohen, die Koffer auf dem Wagendach. Sie kamen nicht weit, plötzlich standen da deutsche Soldaten mit Maschinengewehren, nahmen ihnen das Auto weg. Es ging mit einem Pferdefuhrwerk weiter, dann mit dem Zug und über Umwege bis nach Hannover, dort kannte die Schwester des Vaters jemanden. Auch aus solchen Dingen kann Heimat entstehen, Giesel denkt an die Zeit damals, wenn er heute von Flüchtlingsschicksalen hört.

Der Vater eröffnete ein Radiogeschäft. Der Sohn wollte Kameramann werden, der Weg dorthin, sagte man ihm, führe über eine Fotografenausbildung. Als er damit begann, war bald klar, dass er schon dort angekommen war, wo er richtig war.

Wer ist hier verrückt? Giesel-Porträt eines Menschen aus dem Klinikum Wahrendorff in Ilten. Quelle: Joachim Giesel

Giesel hat zum Niederknien schöne Fotos von Tänzerinnen und Tänzern der Staatsoper aufgenommen. Er hat Hannoveraner porträtiert von A wie Künstler Andora bis Z wie Galeristin Mizzi Ziegler. Einmal hat ihn eine Gehirnblutung für eine Weile aus der Bahn geworfen und ihm auch das Denken verdreht, und als er wieder genesen war, hörte er in Ilten, wie eine Mutter ihren Sohn mit dem Satz „Da kommen die Bekloppten“ vor Patienten des Klinikums Wahrendorff warnte. Giesel entwickelte das Projekt „Verrückt nach Ilten“, Fotos von Patienten und Personal, und nirgendwo steht, wer was ist.

Verletzt hat ihn, dass er nach dem Intendantenwechsel an der Oper zu Beginn der 2000er-Jahre nach 20 Jahren plötzlich nicht mehr gebraucht wurde. „So schnell geht das also“, sagte er sich damals. Aber jemand wie er lässt sich nicht unterkriegen.

Verlust von Qualität?

Was das heutige massenhafte Fotografieren von Banalitäten angeht, so fürchtet Giesel um Wertschätzung und Qualität für und in seinem Beruf. Aber im Grunde muss man nur in eines seiner Bücher schauen, um sofort zu sehen, wie sich gute Fotos von der Alltagsknipserei abheben. Giesel hat die Wirkung eines Fotos auf den Betrachter immer im Blick.

80 Jahre, das ist nicht nichts, aber es bedeutet nicht, dass Joachim Giesel aufhören würde. Er sitzt an einem Projekt, das er „Weibs-Bilder“ nennt, Frauen und ihre Stärken. Er möchte sie nicht als Objekte abbilden, er möchte nicht, dass sie für ihn posieren. Er zitiert sein Vorbild August Sander, wenn ihn jemand fragt, wie er sich vor der Kamera verhalten soll: „Stellen Sie sich einfach vor, die Kamera ist ein Spiegel.“

Dann kommen die Augenblicke, die es festzuhalten gilt, von selbst.

Von Bert Strebe