Hannover

Beinahe wirken sie seriös, wie sie da in ihren schwarzen Anzügen mit Schlips und zurückgegelten Haaren hinterm Nachrichtenpult stehen. Gut, das eingerahmte Bild eines toten Fischs über ihren Köpfen stört ein wenig. Und spätestens, wenn Adrian Engels und Markus Riedinger alias Onkel Fisch den Mund aufmachen, hat sich das mit der Seriosität auch erledigt.

Seit 25 Jahren touren die beiden, die sich selbst dem Genre Action-Kabarett zuordnen, gemeinsam durchs Land. Im ausverkauften Theater am Küchengarten in Hannover haben sie nun ihren satirischen Jahresrückblick „Onkel Fisch blickt zurück“ präsentiert.

Jahresrückblick als Nachrichtensendung

Aufgezogen ist das Bühnenprogramm wie eine große Nachrichtensendung. Dabei ergibt sich die Komik manchmal schon aus dem Faktor Zeit. Denn die beiden erzählen die Ereignisse des vergangenen Jahres eben nicht aus der heutigen Perspektive nach. Stattdessen sehen die Zuschauer, gerade im Februar angekommen, eine „Live-Schalte“ zu London-Korrespondent Wolf Sensemann-Eggebert ( Riedinger). Der könnte gar nicht zuversichtlicher sein, dass die Briten den 29. März als „unverrückbaren, definitiven Ausstiegstermin“ einhalten.

Neben dem Dauerthema Brexit bedienen sich die beiden munter an dem, was das vergangene Jahr eben so geboten hat: Greta Thunberg und Fridays for Future, Europawahl, Wahlen in Ostdeutschland, Donald Trump und Kim Jong-un, Tempolimit und SPD-Vorsitz. Die Witze sind nicht immer originell, es finden sich platte Kalauer über Trumps Frisur und den komplizierten Namen von Annegret Kramp-Karrenbauer darunter.

Viel Charme und Körpereinsatz

Und doch überzeugt Onkel Fisch die Zuschauer mit viel Charme und der gnadenlosen Bereitschaft, sich auf der Bühne zum Affen zu machen. Die beiden singen Lieder über E-Roller und Horst Seehofer. Sie zeigen, wie eine Kochshow mit Boris Johnson aussehen würde („Dill or No-Dill?“). Und sie führen vor, wie ein Tanzwettstreit zwischen Olaf Scholz und Norbert Walter-Borjans um den SPD-Vorsitz ausgegangen wäre. An so viel Körpereinsatz können sich andere Nachrichtensendungen noch ein Beispiel nehmen.

Info: Den nächsten Kabarett-Jahresrückblick liefern Gernot Voltz und Frank Küster. Ihr Programm „Die Knaller des Jahres“ präsentieren sie am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Theater am Küchengarten. Karten gibt es ab 22 Euro unter tak-hannover.de.

Von Johanna Stein