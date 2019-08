“Jamel rockt den Förster” - Anti-Nazi-Festival beginnt

Jamel

In Jamel bei Wismar ( Landkreis Nordwestmecklenburg) wird am Freitag, 23. August, das Musikfestival “Jamel rockt den Förster" eröffnet. Die rund 1200 erwarteten Gäste wollen gegen die starke Neonaziszene des Ortes um den bundesweit bekannten Rechtsextremisten Sven Krüger protestieren und den Gastgebern - dem Ehepaar Lohmeyer - den Rücken stärken.

2007 organisierten Birigt und Horst Lohmeyer das Festival zum ersten Mal, damals noch unter dem Motto "Rockmusik für Demokratie und Toleranz". Damit setzte das Ehepaar, das bis heute in Jamel wohnt, ein Zeichen gegen den erstarkenden Rechtsextremismus in der Gegend. In diesem Jahr wird das Festival bereits zum 13. Mal veranstaltet. Große Bekanntheit erlangte das Festival im Jahr 2015 als Unbekannte eine Scheune auf dem Hof der Lohmeyers in Brand setzten. Um ihre Solidarität mit den Organisatoren auszudrücken, traten Die Toten Hosen beim damaligen Festival auf.

Wann findet das "Jamel rockt den Förster"-Festival 2019 statt?

Das zweitägige Festival findet in diesem Jahr von Freitag, 23. August, bis Samstag, 24. August statt. Veranstaltungsort ist wie jedes Jahr der Forsthof Jamel zwischen Gägelow und Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Von Wismar ist der Ort in zwanzig Minuten mit dem Auto zu erreichen.

Gibt es noch Tickets für das Festival?

Nein, das Festival ist bereits ausverkauft. Die Veranstalter rieten kartenlosen Interessierten übrigens auf Twitter von der Anreise ab.

Liebe Festivalgäste, es ist nicht mehr lang hin bis zu @jamelrocktdenfoerster 2019 & die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Damit alles reibungslos abläuft, bitten wir euch ein paar Dinge zu beachten. Wir freuen uns auf euch! #jamelrocktdenförster pic.twitter.com/9nBeBIPsBr — Jamel Rockt (@jamel_rockt) August 18, 2019

Welche Bands spielen bei "Jamel rockt den Förster" 2019?

Wer auftritt, bleibt bis zuletzt geheim. So wollen die Veranstalter des Festivals die Aufmerksamkeit auf dem politischen Charakter des Festivals behalten. Dass bekannte Bands auftreten, ist dabei aber nicht ausgeschlossen. So spielten neben den Toten Hosen bereits Die Ärzte, Herbert Grönemeyer, Marteria, Casper, Antilopen Gang, Beatsteaks, Kraftklub, Fatoni, Bosse und viele weitere namhafte Bands und Musiker auf dem Festival.

Das aktuelle Line-Up wird erst im Laufe des Festivals bekanntgegeben. Auf Twitter posteten die Veranstalter aber schon einmal einen Zeitplan - ohne Bands.

Und hier ein Überblick über den Zeitplan. Wir bitten euch, am Freitag nicht VOR 12:30 Uhr anzureisen, weil dann die Aufbauarbeiten noch in vollem Gange sind. Wer hier kann es auch kaum noch erwarten? #jamelrocktdenförster pic.twitter.com/rCgUiVoGxI — Jamel Rockt (@jamel_rockt) August 18, 2019

Auch politische Prominenz in Jamel erwartet

Zur Eröffnung am Freitagabend werden auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und DGB-Chef Reiner Hoffmann erwartet. Schwesig ist Schirmherrin des Festivals.

