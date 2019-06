Kleinkind zerstört 50.000-Euro-Kunstwerk – Mutter den Tränen nahe

Basel

Sie kam auf leisen Rollen – für diese Fliege gab es kein Entkommen: Ein kleines Mädchen sorgte am Wochenende auf der „ Art Basel“ für große Aufregung. Als ihre Mutter sie in ihrem Buggy an den Exponaten einer Galerie vorbeischob, soll sich die Dreijährige laut der „Bild“-Zeitung wohl etwas zu sehr für eine Plastik in Form einer Fliege interessiert haben. Plötzlich schepperte es und das 50.000-Euro-Kunstwerk lag am Boden – mit abgebrochenen Flügeln.

Wer zahlt, wenn Kleinkinder etwas kaputt machen?

Der Schock war groß. Die Mutter soll den Tränen nahe gewesen sein. Sie musste Galeriemitarbeitern ihre Personalien hinterlassen, während das Mädchen „schuldbewusst“ und „verschämt“ dreingeblickt haben soll.

Offen bleibt noch, wer für den Schaden aufkommen muss – in Deutschland wäre der Fall aber recht eindeutig: Laut Bürgerlichem Gesetzbuch sind Kinder unter sieben Jahren nicht für Schäden verantwortlich. Haftpflichtversicherungen sind wegen der sogenannten „Deliktunfähigkeit“ von Kindern gewöhnlich eingeschränkt.

Von RND/ali