Können bescheidene Menschen erfolgreich sein? Shin-Heae Kang kann es. Die Pianistin gewann zahlreiche Musikpreise und Klavierwettbewerbe, erhielt Stipendien von unterschiedlichen Institutionen. Seit der Kindheit gibt sie Konzerte, am Freitag tritt sie mit der Starpianistin Martha Argerich und der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal in Hannover auf.

Doch wenn sie über diese Erfolge spricht, sagt Kang Sätze wie „Das hat sich dann ergeben“ und „Dann ist das einfach so passiert“. Dabei kokettiert sie nicht, ein schüchternes Lächeln lässt ehrliche Bescheidenheit vermuten.

Kang spielt seit dem zweiten Lebensjahr Klavier

Die Beziehung zum Instrument begann früh, schon als Zweijährige spielte Kang nach Gehör. „Dass es dazu kam, war nur ein Zufall. Wir hatten zu Hause gar kein richtiges Klavier“, erzählt sie. Denn ihre Eltern, die als Studenten aus Südkorea nach Kiel kamen, spielen keine Instrumente. Kangs Vater ist Ernährungswissenschaftler, die Mutter Politologin. Bei einem vorweihnachtlichen Besuch im Einkaufszentrum aber sei Kang so fasziniert von einem Spielzeugklavier gewesen, dass die Eltern es ihr zu Weihnachten schenkten.

Schnell bemerkten sie das Talent der Tochter, die Melodien mühelos nachspielen konnte. Mit drei Jahren erhielt sie Klavierunterricht, mit fünf gab sie ihr erstes Konzert, mit sechs begann sie das Vorstudium an der Musikhochschule in Lübeck – neben der Grundschule. Ab 2001 studierte die damals 14-Jährige an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Professor Karl-Heinz Kämmerling – weiterhin neben der Schule. „Ich wollte unbedingt Abitur machen“, sagt sie. Und das tat sie, am naturwissenschaftlichen Max-Planck-Gymnasium in Kiel. Mit Auszeichnung.

Spielte schon mit zwei Jahren Klavier nach Gehör: Pianistin Shin-Heae-Kang. Quelle: Felix Broede

Zahlreiche Konzerte und Wettbewerbe, die Schule und das Klavierstudium lasteten Kang noch immer nicht aus. Sie trainierte Taekwondo und war Landesmeisterin in Rhythmischer Sportgymnastik. Außerdem spielte sie Geige und Querflöte und begann als Zehnjährige ein zweites Vorstudium an der Musikhochschule Lübeck – ein Gitarrenstudium.

Gitarre und Klavier – beides geht nicht

Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder gab sie Gitarrenkonzerte und gewann mit dem Instrument beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Heute spielt sie die Gitarre nicht mehr – aus einem banalen Grund: „Für die Gitarre braucht man lange Fingernägel. Beim Klavier ist das fatal, weil es klackert.“

Die Hobbys habe sie sich selbst ausgesucht, sagt Kang, Druck von den Eltern habe es nicht gegeben. „Das Üben hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Meine Eltern mussten eher kontrollieren, dass ich nicht zu viel übe, sondern auch meine Hausaufgaben mache“, erzählt sie.

Debüt-CD mit Werken von Liszt

Kangs Leidenschaft zeigt sich vor allem dann, wenn sie von ihren Lieblingskomponisten spricht. Einer davon ist Franz Liszt, dessen Werke die Pianistin auf ihrer im vergangenen Jahr erschienenen Debüt-CD „Kaleidoscope“ spielt. „Mich beeindruckt nicht nur die Musik, sondern auch seine Persönlichkeit. Er war besessen vom Klavier“, sagt Kang.

Auch Martha Argerich ist für sie Vorbild und Mentorin. Andere Klavierlehrer hatten Kang genau gezeigt, wie sie das Instrument spielen soll. „Bei Martha Argerich war es das Gegenteil“, sagt Kang. „Sie sagte: ,Ich kann dir nicht sagen, wie du spielen sollst. Du musst deine eigene Intuition finden.‘“ Und obwohl sie bei allen Lehrern viel gelernt habe, sei das der wichtigste Rat gewesen – für die Musik und für das Leben.

Beim Neujahrskonzert am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr spielen Shin-Heae Kang und Martha Argerich gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie Francis Poulenc’ Konzert für zwei Klaviere in d-Moll. Das Konzert wurde in den Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums verlegt, da sich der Umbau des Großen Sendesaals verzögert.

Von Johanna Stein