Hannover

In Stück Nummer sieben ist alles drin. Angst. Distanz und Nähe. Attraktion und Abgestoßensein. Das Äußere, das Innere. Auch das Abgrundtiefe in der Stimme des Sängers ist zu hören, bei den Zeilen „Es ist schön, dass ich weiß / Da komm ich lebend nicht mehr raus“. Ein paar Takte später dann zerfasert das Ganze, kippt, wird laut: „Es ist so schön, es tut so weh / Schau, wie es uns zerreißt.“

Liebe, was sonst. Das Stück heißt „Sag mir wie du heißt (Part 2)“. Es singt: Faber, der 26 Jahre alte Singer-Songwriter aus der Schweiz, der 2015 mit seinen ersten Stücken auf den Markt kam, der im Vorprogramm von Sophie Hunger sang, der seit 2017 die Clubs in Wallung versetzt und in diesem Jahr mit „I Fucking Love My Life“ sein zweites Album vorgelegt hat. Damit war er am Montagabend in Hannover im Lux.

Mit Händen zu fassen

Das kleine Format – nah am Publikum, mit Klampfe und außer Tillmann Ostendarp an Schlagzeug und Posaune ohne Mitmusiker, aber man vermisst gar nichts – steht Faber gut. Und es bekommt ihm auch gut, der direkte Kontakt, die mit Händen zu fassende Begeisterung, die zwischen der Bühne und den Zuhörern hin und her springt. In der Pause geht er mit den Leuten raus, eine rauchen.

Faber heißt eigentlich Julian Pollina, sein Vater Pippo Pollina stammt aus Sizilien. Man hört bei Faber diese Cantautore-Gene aus den Stücken heraus, man hört, was bei ihm zu Hause, als er ein kleiner Junge war (manchmal lächelt er auf der Bühne wie einer), so alles auf dem Plattenteller gelegen hat. Georges Moustaki, Inti-Illimani (von denen weiß man es, der Vater hat mit ihnen gearbeitet), Leonard Cohen, Ludwig Hirsch (von denen kann man es vermuten). Die Musik fließt und brazzt und knallt und weint und macht Humtata und wirkt trotzdem aus einem Guss.

Lieder für 20- und für 50-Jährige

Faber schreibt Lieder, die 20-Jährigen erzählen, worin sie gerade drinstecken, und 50-Jährigen, was sie gottseidank nicht mehr erleben müssen: All dieses bindungslose, haltlose Herumirren zwischen den Betten. Es sind Songs, die „Brüstebeinearschgesicht“ oder „Wem du’s heute kannst besorgen“ heißen, es geht um Sex und um Sex und um Sex, und gemeint ist eigentlich Liebe. Aber das darf man ja nicht sagen, dann wird es kitschig. Außerdem geht es darum, mit Text und politischer Haltung immer gern einen halben Zentimeter über die Grenze der Provokation hinauszuragen.

„ Bella Ciao “ unplugged

Den Schnodderton gibt es nicht nur im Text, er singt auch so, ein bisschen verwischt ist das alles, auch mal verdruckst, manchmal durch die Zähne. Dann wirkt der Sänger, als würde er seine Damenbekanntschaften zu später Stunde mit verwuschelten Haaren und seinem liebsten Lächeln im rotweinbekleckerten Feinripp-Unterhemd in einem nach Sagrotan riechenden Hinterhofhotelzimmer empfangen, gleichzeitig abstoßend und anziehend, und als sei dieser Zustand zwischen Freud und Leid die einzig mögliche Daseinsform.

Ersetzen eine ganze Band: Faber und Tillmann Ostendarp an Drums und Posaune. Quelle: Nancy Heusel

Das Publikum feiert ihn dafür, ihn und Ostendarp, der mit seiner Posaune mühelos Bass und Keyboard ersetzt. Faber macht Späße und singt ein aufgerautes „Baby One More Time“, so lebendig und lustig wie das traurige Original nie war, und als dem Verstärker kurzzeitig nach Pause zumute ist, singt er „ Bella Ciao“ unplugged. Geht ja auch. Am Schluss: Zugabe über ein alkoholseliges Weihnachten, was sonst, mit Handtuch um den Hals wie Udo Jürgens.

Alle glücklich. Ach, das Weh. So süß.

Von Bert Strebe