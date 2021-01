Hannover

Umsatz: 168,3 Milliarden Euro pro Jahr. Beschäftigte: 1,7 Millionen Menschen. Gesellschaftliches Ansehen: vergleichsweise gering.

Das sind die Eckdaten der deutschen Kultur.

Das Jahr 2020 war nicht nur ein Jahr der pandemischen Bedrohung. Es war auch ein Jahr der Erkenntnis. Zum Beispiel konnten wir lernen, wie viel die Kultur unseren gewählten Vertretern in der Politik wert ist.

Während nach dem ersten Lockdown im März der eine oder andere Konzern ins Kanzleramt spazierte und mit einer Milliardenförderung wieder rauskam, schien man anfangs die Künstlerinnen und Künstler praktisch vergessen zu haben. Etliche der 187.000 freiberuflichen Musiker, bildenden Künstler, Schauspieler und Autoren in Deutschland, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, fielen durchs Raster, weil die Kriterien nicht passten. Sie sind mal selbstständig, haben mal Zeitverträge, aber kaum Betriebskosten, die für Staatshilfen herangezogen werden können. Es dauerte, bis es Unterstützung für diese Soloselbstständigen gab. Das zeugte nicht von Wertschätzung.

11.000 Euro Einkommen im Jahr

Ja, es gibt berühmte Schauspieler oder Autoren, die ein hohes Ansehen genießen. Die brauchen auch in der Regel keine Corona-Hilfen. Für die meisten Künstler in Deutschland gilt das aber nicht. Ihr Durchschnittseinkommen liegt bei 11.000 Euro. Im Jahr.

Die Bundesregierung sprach gern vom „Kultur- und Freizeitbereich“, wenn es um Einschränkungen und Schließungen wegen der Pandemie ging. Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda schrieb daraufhin, wer die „fundamentale Relevanz“ der Kultur „als Freizeitverhalten mit Fitnessstudios, Spielbanken und Bordellen in eine Reihe stellt, muss sich vorwerfen lassen, allzu leichtfertig all das zu diskreditieren, was unsere Demokratie ausmacht“.

Mehr als Unterhaltung: Tanzprojekt Zero, Commedia Futura, mit Minako Seki (links) und Yumiko Yoshioka, Quelle: Bert Strebe

Fundamentale Relevanz. Das gilt grundsätzlich, nicht nur in Corona-Zeiten. Brosda bezog sich auf das Grundgesetz, das in Artikel 5, Absatz 3, der Freiheit und damit auch der Existenz der Kunst Verfassungsrang einräumt. Dieter Ripberger, Intendant des Tübinger Zimmertheaters, spitzte zu: „Wo noch mal steht Saturn im Grundgesetz?“

Mehr als Unterhaltung

Streng genommen gehört auch Saturn zur Kultur. Nicht wegen der Klassikabteilung, sondern weil alles, was Menschen machen, Kultur ist. Das lateinische Wort cultura steht für Bestellung oder Pflege, und von Anfang an ging es dabei sowohl um die Bestellung eines Ackers als auch um die Pflege geistiger Schätze. Im Einzelfall kann man zwar über den Gehalt an Geist streiten, aber prinzipiell gehören sogar Andrea Berg oder Facebook zur Kultur.

Kultur mit Niveau ist jedoch mehr als Unterhaltung zur Ablenkung nach Feierabend. Unser heutiger Kulturbegriff geht auf Friedrich Schiller zurück, der Ende des 18. Jahrhunderts in seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ schrieb: „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen.“

Worin besteht diese Notwendigkeit der Geister? Nun: Sie brauchen Nahrung – und die Chance, sich zu entfalten. So wie der Körper ohne Beköstigung und Bewegung verkümmert und stirbt, so verkümmern und sterben Geist und Seele des Menschen ohne Kultur. Sie ist es, die uns Staunen lehrt, sie eröffnet uns Geheimnisse. Das darf auch mal nichts als Spaß machen. Doch im Kern entwickeln und erhalten wir uns unsere Denkfähigkeit, wenn wir uns mit Kunst und Kultur auseinandersetzen.

Fremde Welten

Im Sommer zeigte das hannoversche Staatstheater als Gastspiel „Das Vierte Reich“ von Neil LaBute – ein Stück darüber, wie leicht, wie verstohlen sich das Herrenmenschendenken in die Köpfe schleichen kann. Man erschrak irgendwann über sich selbst. Heißt: Wenn wir ein Buch lesen oder ins Theater oder die Oper oder in eine Ausstellung gehen, kann das zu einer Konfrontation mit uns selbst und unseren Gedanken und Gefühlen führen.

Denn: Wir lernen fremde Welten kennen, wir kommen mit Visionen in Berührung, wir erfahren etwas über Dissonanzen und was sie mit uns machen, wir sind im Innern berührt. Große Teile unseres Ichs werden letztlich durch die Kultur geprägt, die uns umgibt. Daraus entwickelt sich dann nicht notwendigerweise ein Faible für die Oper. Aber es entwickeln sich die Fähigkeit zum Gespräch mit anderen, zu differenziertem Denken. Und, nicht zu vernachlässigen in Corona-Zeiten: Man übt Frustrationstoleranz.

Anders gesagt: Mit Kultur trainieren wir ein Leben mit Widersprüchen. Wie das Leben in einer Demokratie. Wir wachsen durch Kultur.

Kultur eröffnet uns Geheimnisse, hier in der Ausstellung der Schwitters-Preisträgerin Mika Rottenberg im Mai im Sprengel-Museum. Quelle: Bert Strebe

Zudem: Wer ausreichend in seiner eigenen Kultur verwurzelt ist und um ihre Stärken weiß, der hat keine Angst vor anderen Kulturen und ist damit immun gegen Einflüsterungen von Fremdenfeinden. Wohin Kulturlosigkeit führt, das haben uns zuletzt Donald Trump und Teile seiner Anhängerschaft demonstriert. Wer außer Geld, Macht und dem eigenen Ego nichts im Kopf hat, wird irgendwann zwangsläufig armselig.

Kultur ist also kein Beiwerk des Alltags. Sondern essenziell notwendig. Und ihre Finanzierung ist es auch.

Ehrlicherweise muss man an dieser Stelle sagen: Die staatlichen Kulturausgaben in Deutschland lagen in den letzten Jahren bei jeweils 9,9 Milliarden Euro. Woanders beneidet man uns dafür. Aber die Summe ist relativ: Sehr viel von diesem Geld fließt in Leuchtturmprojekte. Und es handelt sich trotz allem um nur 1,7 Prozent des Volumens der öffentlichen Haushalte.

Grundeinkommen für Künstler?

1,7 Prozent. Ist das genug? Wenn die Kultur genauso viele Lobbyisten bezahlen könnte wie die Konzerne, die Bauern und die Sozialverbände, wäre die Lage eine andere.

Der Bund und die Länder täten gut daran, der Kultur und ihrer Vermittlung mehr Wert einzuräumen und sie finanziell besser auszustatten. Man könnte beispielsweise über so etwas wie ein Grundeinkommen für Künstler nachdenken.

Kultur wirkt übrigens auch dort, wo wir das kaum messen können. Ebenso wie Sieg oder Niederlage eines Fußballvereins deutliche Effekte auf die Stimmung in einer Stadt haben, so freuen sich selbst Menschen, die keine Opern anschauen, wenn ihre Oper (wie die hannoversche) zur Oper des Jahres gekürt wird.

Statistisch gesehen gehen 10 Prozent der Menschen ins Theater. Aber 69 Prozent haben sich im Lockdown dafür ausgesprochen, dass die Theater bald wieder aufmachen. Die Elbphilharmonie war eine Katastrophe an Budgetplanung. Doch sehr viele Hamburger – auch solche, die sie nie von innen sehen werden – sind stolz drauf. Die Strahlkraft von Kultur reicht weit über die Zahl der Zuschauerinnen und Zuhörer hinaus (und aus solchen Gründen war, nebenbei bemerkt, die Entscheidung des NDR, die Open-Air-Oper hinterm hannoverschen Rathaus einzusparen, ein kolossaler Fehler).

Wenn nur unsere Körper gesund sind, aber unser Geist vertrocknet, haben wir nichts von unserer Gesundheit. Menschen sind systemrelevant. Kultur ist menschenrelevant. Also ist Kultur systemrelevant.

Von Bert Strebe