Hannover

Ein Mann sitzt gebückt am Schreibtisch in seiner Kammer. Im Schein einer Kerze liest er aus einem Buch. Dutzende weitere Bücher füllen die Regale um ihn herum, andere stapeln sich auf dem Boden. Über dem Dach ist die Spitze eines Kirchturms zu sehen. Zu der Schwarz-Weiß-Illustration gehört die Frage: „Wer sündigt hier um ein Buch?“

Ausstellung „Schwarz und Weiß“ auf dem Lindener Berg

Die Serie „Literaturrätsel“ ist eine von mehreren Serien der früheren HAZ-Wochenendbeilage 7. Tag, zu der Künstlerin Hela Woernle Illustrationen beisteuerte. Einen Teil der Arbeiten, die in der Zeit von 1997 bis 1999 entstanden sind, stellt sie im Küchengartenpavillon auf dem Lindener Berg aus. Die Ausstellung der Linolschnitte und Tuschzeichnungen trägt den Titel „Schwarz und Weiß“.

„Wer sündigt hier um ein Buch?“ Ein Literaturrätsel, illustriert von Hela Woernle, erschienen in der HAZ-Beilage 7. Tag. Quelle: Hela Woernle

Die Lösung des Literaturrätsels um den Bücher-Sünder: Gesucht war das Theaterstück „Magister Tinius: Ein Drama des Gewissens“ von Paul Gurk. Johann Georg Tinius war ein Bibliomane, süchtig danach, Bücher zu sammeln. Um diese Sucht zu finanzieren soll der Theologe nicht nur Kirchengelder unterschlagen haben, sondern er wurde auch wegen Raubes und zweier Morde verurteilt.

Von Schafen und Fantasten

Neben den Literaturrätseln zeigt die Ausstellung Arbeiten aus weiteren Serien: Beim „Basar der Bildungslücken“ steht immer ein Begriff im Fokus, dessen verschiedene Bedeutungen beleuchtet werden – etwa „Schaf“. Die Reihe „Universum der Phantasten“ stellt Romanhelden und ihre Autoren vor. Und im „Boulevard der Detektive“ geht es konkret um Detektivfiguren und ihre Schöpfer. „Der klassische Detektivroman hat ja eine ganz einfache Struktur – es gibt immer gut und böse. So bin ich auch auf dieses strenge Schwarz-Weiß gekommen“, sagt die Illustratorin.

Für die Reihe „Basar der Bildungslücken“ illustrierte Hela Woernle den Begriff „Schaf“. Quelle: Hela Woernle

Mit der Ausstellung will Woernle auch für ihr Handwerk werben. „Die Arbeit von Illustratoren wird total unterschätzt“, sagt sie. Schließlich stecke hinter einem Bild oft viel Recherche, für den „Boulevard der Detektive“ etwa habe sie immer erst die Bücher gelesen, um ein Gefühl für die Figuren zu bekommen. „Aber die Leute sehen eben nur so ein Schwarz-Weiß-Bild. Das war einmal in der Zeitung, und dann verschwindet es im Schrank.“ Nach 20 Jahren, sagt Woernle, sei es an der Zeit gewesen, die Illustrationen mal wieder hervorzuholen.

Info: Die Ausstellung öffnet ab Sonntag, 19. Januar, 14 Uhr. Die Illustrationen sind bis zum 25. Februar dienstags, freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr zu sehen im Küchengartenpavillon, Am Lindener Berge 44. Am Sonntag, 9. Februar, hält Heiko Postma eine Rätsellesung zu den Literaturrätseln.

Von Johanna Stein