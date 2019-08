Hannover

Wenn hier etwas totgeschlagen werde, sagt der Alte, der immer barfuß läuft und dessen Hände zittern und der deswegen, beim Einschenken, mittags schon, den Hals der Zweiliterweinflasche auf den Glasrand klackern lässt, wenn hier also etwas totgeschlagen werde, sagt der Alte, dann bloß die Zeit.

Das stimmt. Die jungen Katzen, deren Fell der Alte fürs Zeittotschlagen braucht, die werden nicht totgeschlagen. Sie werden ersäuft. Sonst würde das Fell ja blutig werden. Leander Fischer liest die Stelle mit makelloser Sachlichkeit, alle Emotion weggeschmirgelt, alles blankgeputzt, er hebt die Stimme nur ganz kurz, nur um eine Nuance. Man schaudert umso mehr.

„Nymphenverzeichnis Muster Nummer eins Goldkopf“ heißt der Textausschnitt, mit dem Leander Fischer am diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, teilgenommen hat. Fischer, der in Hannover wohnt, hat damit den Deutschlandfunkpreis gewonnen.

900 Seiten in drei Jahren

In der Erdgeschosswohnung des Autors und seiner Freundin in der hannoverschen Nordstadt ist eine Schnur vor der Tapete gespannt, daran findet man, mit Wäscheklammern befestigt, Notizen zu dem Romanprojekt, Stichworte. „Köcherfliegenfibel“ steht dort beispielsweise auf einem Zettel. Drei Jahre hat Fischer an seinem Werkstück geschrieben, 900 Seiten sind es geworden, er schätzt, dass am Ende drei Viertel übrigbleiben werden. Arbeitstitel: „Die Forelle“. Sein Erstling. Vorher hat er nur einzelne Texte in Zeitschriften veröffentlicht.

Die Geschichte, die Fischer erzählt, handelt von einem oberösterreichischen Musiklehrer, der sich von einem alten Mann in die Kunst des Fliegenfischens einweisen lässt. Nymphen nennt man die oft kunstvoll gefertigten Köder. Sie werden aus allen möglichen Materialien gefertigt, Hanf zum Beispiel oder Federn oder eben Katzenfell. Ein Goldkopf ist eine Nymphe mit einer Messingperle dran.

Geschichten in der Grundschule

Leander Fischer stammt aus der Gegend, über die er schreibt, Oberösterreich. Er wurde 1992 geboren, aufgewachsen ist er in einem Ort am Traunsee. Ebensee heißt das Städtchen. Eine Gegend, in der man der Triade Fußballverein-Feuerwehr-Fischereiverein kaum entkomme, sagt Fischer. Wenn man nicht eine Grundschullehrerin wie die rothaarige Frau Ludmilla hat, die ihre Schützlinge zum Schreiben von Tagebuchgeschichten anhielt, drei Sätze Minimum, gern auch erfunden, vorzulesen im Stuhlkreis am Mittwoch morgen.

So hat Fischer zu schreiben begonnen. Für eine Weile. Dann kam die Pubertät, es kam das Surfen, und schließlich fuhr der junge Leander mit seinem Brett zum Neusiedlersee, der Wind war stark, dann zu stark. Für diesen Fall hatte Fischer, der lange nichts gelesen hatte, ein Buch dabei: Dostojewski, „Die Dämonen“. Es riss ihn fort, völlig unerwartet. Fischer schaut die Wand hoch und sagt: „Ich habe mich erkannt gefühlt.“

In Hildesheim studiert

Der Roman habe ihm etwas gegeben, ein Glück, eine Befriedigung, „die man nur durch Literatur erfahren kann“. Und dann war da dieser andere Gedanke, der sich langsam nach vorn schob: „Das will ich auch können.“ Fischer bewarb sich für Schreibstudiengänge in Wien, Leipzig und Hildesheim, in Hildesheim wurde er genommen.

Die Lehrerin, Frau Ludmilla, hat mal zu seiner Mutter gesagt, sie habe noch nie ein ernsteres Kind gesehen. Dabei galt der Junge zu Hause eher als der Familienkaspar. Es sind genau diese beiden Pole, die man wechselweise in Fischers Gesicht sehen kann – seine Augen, bei denen sich etwas Braun in das Grün mischt, wirken manchmal hell, manchmal völlig verschattet – und die sich auch in seinen Texten finden.

Von irritierend bis todtraurig

Beispielsweise in dem Stück über einen Metzger, mit dem Fischer an Pfingsten an der hannoverschen Autorenkonferenz teilgenommen hat: Er beschreibt mit großem Ernst Menschen, die sich in ihrer Verschrobenheit selbst so wichtig nehmen, dass es auf den ersten Blick irritierend, auf den zweiten Blick zum Brüllen komisch ist, und beim dritten Blick ist es plötzlich todtraurig.

Das gilt auch für die Fliegenfischer in dem Roman. Der junge Autor berichtet vom von Touristen überlaufenen Traunsee, an dem die einheimischen Angelsportler gern männerbündlerisch-nationale Züge zeigten: „Unser Wasser, unsere Berge, unsere Forellen.“ Da taucht dann plötzlich, er lacht, als Metapher sogar die Angst der Bachforelle vor der Überfremdung durch die Regenbogenforelle auf. Die Tradition, über die piefigen Anteile des Landes zu lästern, die bekannte österreichische Autoren gern gepflegt haben, setzt Fischer mühelos fort.

Witzig und böse

Er verwebt im Skript die Annäherung des Protagonisten ans Fischen mit dem wachsenden Abstand zu Familie und Musiklehrertätigkeit, plötzlich gibt es Bezüge zwischen Angelschnüren und Darmsaiten, zwischen Köcherfliegen und Köchelverzeichnis. Fischer wechselt die Schauplätze mitten im Satz, und trotzdem ist alles leichthändig und witzig im Text drapiert. Und böse ist es natürlich auch.

Leander Fischer scheint manchmal darüber zu stolpern, dass er schneller denken als reden kann, dann sagt er: „Undsoweiterundsofort.“ Aber befragt, was jetzt als Nächstes komme, horcht er einen Moment in sich hinein, sein Blick wird verschlossen, öffnet sich wieder, der junge Mann erzählt, das Buch liege ja jetzt erst mal bei der Literaturagentur. „Die sollen damit machen, was sie wollen.“ Was heißt: Durchsehen und einen Verlag finden. Es dürfte nicht so schwer sein.

Für Hildesheim muss Fischer noch die Abschlussarbeit schreiben, ansonsten wolle er jetzt viel lesen und schauen, was geschieht. Fernsehen würde ihn interessieren, sagt er. Nicht fernzusehen und nicht fürs Fernsehen zu schreiben, sondern über das Fernsehen zu schreiben. Aber was am Ende dabei herauskommt, so viel Erfahrung hat er schon, ist völlig offen. Er sagt: „Ich liebe den Moment, wenn beim Schreiben etwas passiert, das nicht geplant ist.“

Leander Fischer liest in Hannover am Mittwoch, 13. November, beim Literarischen Speeddating des städtischen Kulturbüros. Mit dabei sind unter anderem Tabea Farnbacher und Juan S. Guse. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Heldraumstation, Gerberstraße 3a.

Mehr zum Bachmann-Preis:

Alle diesjährigen Gewinner

Von Bert Strebe