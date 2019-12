Hannover

Also, ganz ehrlich: Wenn das der demografische Wandel ist, dann freuen wir uns mächtig drauf.

Sonnabendabend. Der Pavillon hat in weiser Voraussicht Gestühl und Getrepp an die Wand geschoben, wir brauchen Platz. Wir gehen, während die Vorgruppe spielt, noch mal raus zum Bierholen, es gibt ja Gründe, wieso Vorgruppen Vorgruppen und keine Hauptacts sind. Dann kommen sie endlich.

Sie, das sind: Will Boulware, zuständig für das Klimpern und Wabern aus den Keyboards. Rodney „Skeet“ Curtis, mit seinem Bass maßgeblich verantwortlich für die Vibration unserer Eingeweide. Peter McLean, der mit Sticks und Trommeln dafür sorgt, dass wir die Bestuhlung nicht vermissen. Greg Boyer, der mit seinem Posaunenzug Posaunentöne aus seiner Posaune zieht, die wir gar keiner Posaune zugeordnet hätten. Bruno Speight, der bescheidene Klampfenmann halb im Hintergrund (aber nur bis zum Solo). Darliene Parker, ihres Zeichens Sängerin, Tänzerin und Cousine des Meisters. Und: der Meister himself.

Von Pension keine Spur

Perfekt sitzender Anzug. Schimmernde Krawatte. Ray-Charles-Brille (und man sieht seine Augen dahinter vor Freude hervorfunkeln). Maceo Parker ist da!

Maceo Parker! Quelle: Michael Wallmüller

Sie legen gleich volle Kanne los, und sie werden das mehr als zwei Stunden lang so durchhalten und wenn man denkt, jetzt hören sie auf, kramen sie noch ein Stück aus dem Repertoire, und noch eins. Es macht ihnen Spaß!

Parker ist 76. Und die anderen (bis auf Cousine Darliene) haben sich alle mindestens an den Rentenbescheid herangerobbt. Und ja: Manchmal sieht es so aus, als würde Parker auf rohen Eiern gehen. Aber nur, wenn er sein Instrument nicht in Händen hält. Mit Sax ist vom Pensionsalter keine Spur.

Kein Säuselzeug

Hier wird gefetzt bis an die Belastungsgrenze der Verstärkersicherungen. Skeet Curtis produziert einem Wumms, bei dem alle Schnabeltassen aus dem Schrank fliegen würden, und das Ding, hinter dem McLean sitzt, heißt eben nicht Säuselzeug, sondern Schlagzeug, und daran hält er sich. Hörgeräte sind aus Sicherheitsgründen auszuschalten. Funk-Bilder in Niedersachsen.

Rodney Curtis. Quelle: Michael Wallmüller

Rhythmus. Grooves. Party. Blech, Holz, Distortion. Melodiebögen aus Maceo Parkers Altsaxofon, die eigentlich Rhythmusbögen sind, die mit dem Bass und dem Schlagzeug mehr reden als mit Gitarre oder Keyboard. Um dann in schmelzende Duettmomente mit der Posaune zu verfallen, terzenverliebt, zärtlich wie eine Hand, die über eine Wange streicht.

Apropos. „It’s All About Love“, heißt die Tour, und Mr Parker (geboren am Valentinstag 1943) sagt das ungefähr 20-mal an diesem Abend. Geht los mit dem guten Rat, öfter mal zu lächeln und dem Nachbarn einen guten Morgen zu wünschen. Und geht weiter beispielsweise mit „Prisoner of Love“ von Parkers All-Time-Counterpart James Brown. Oder mit „You Don’t Know Me“ von Eddy Arnold und Cindy Walker, das auch Ray Charles im Programm hatte. Oder mit „Let’s Get it On“ von Marvin Gaye. Oder mit dem unzählige Male gecoverten „Stand by Me“ von Jerry Leiber und Mike Stoller, das Cousine Darliene mal flötet, mal röhrt, und der Cousin pustet dazu in die Querflöte.

Darliene Parker und Greg Boyer. Quelle: Michael Wallmüller

Singen und summen

Parker parliert, spielt mit dem Publikum, lässt es singen und summen und tanzen und in die Hocke gehen, und dann grinst er und sagt: „I really love my job.“ Und das Publikum tut das auch. Als jemand mal „Blow your horn!“ dazwischenkräht, lacht der Meister. Das war ein Satz von James Brown.

Am Schluss ruft Parker noch mal „Remember that: We love you!“ in den Saal. Wie könnten wir das vergessen. Allein den Sonntag über erinnern uns jede Minute unsere wundgetanzten Füße daran. Gott, ist das schön!

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe