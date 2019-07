Nature One 2019 “The Twenty Five” - Line Up, Tickets, Anreise

Hasselbach

Es ist eines der größten EDM (Electronic Dance Music) Festivals Europas. Jedes Jahr kommen am ersten Augustwochenende tausende Technofans zur ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun in Rheinland-Pfalz um auf der Nature One mal so richtig abzuraven.

Dabei ist 2019 ein ganz besonderes Jahr, denn dieses Mal feiert das Nature One Festival feiert sein 25 jähriges Jubiläum. Passend dazu findet alles unter dem Motto “The Twenty Five” statt.

Ab wann kann, bzw. sollte man anreisen? Wie sieht das Line Up für 2019 aus und gibt es noch Tickets? Hier bekommen Sie alle Infos.

Nature One : Faktencheck

– Das erste Nature One Festival fand im Jahr 1994 statt und hatte 13.000 Besucher

– Mittlerweile erreicht das Nature One ca. 50.000 bis 60.000 Besucher

– Zum 20. Jubiläum im Jahr 2014 erreichte das Nature One mit 72.000 Besuchern die bis Dato meisten Besucherzahlen und war zum ersten mal ausverkauft

– Eine ca. 100 Hektar große Ackerfläche verwandelt sich während des Nature One zu einer der größten Zeltstädten Deutschlands

– Nature One ist kein reines Open-Air Festival - es gibt zwar Open Air-Floors, doch auch überdachte Bereiche

– Das Festivalgelände ist die ehemalige Raketenbasis Pydna, die zur Zeit des kalten Krieges mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet war

Nature One 2019 “The Twenty Five”: Wo und wann findet es statt?

Seit dem zweiten Nature One Festival hat sich die Location nicht mehr verändert. Nur das erste Festival fand damals im Jahr 1995 noch am Flughafen Hahn in Hunsrück statt. Den genauen Termin und die Location für 2019 finden Sie hier.

Veranstaltungszeitraum:

02. - 04. August 2019

Fr. 20-06 Uhr

Sa. 18-08 Uhr

Veranstaltungsort: Raketenbasis Pydna Kastellaun, L225, 56288 Hasselbach

DASDING-Opening: Donnerstag bei Nature One 2019 “The Twenty Five”

Bereits am Donnerstag heißt die Crew von DASDING die Meute willkommen und macht vier Tage, also über das gesamte Nature One Festival Party auf dem Campinggelände CampingVillage.

Wie lange läuft DASDING beim Nature One 2019?

Die Öffnungszeiten:

Donnerstag, 01.08., 10 Uhr bis Montag, 05.08., 18 Uhr

Wann startet das DASDING-Opening?

Das Opening startet am Donnerstag, den 01.08., ab 20 Uhr

Wo ist DASDING und was brauche ich dafür?

Ein Campingticket ist für DASDING unabdingbar, denn es findet auf dem Campinggelände CampingVillage statt. Ein Extraticket braucht man nicht.

Wer ohnehin vorhat zu zelten, bekommt also automatisch Zugang zur Party von DASDING. Die Preise der Campingtickets finden Sie weiter unten.

Wie ist das Line Up bei DASDING?

Stephan Hinz b2b Philipp Ruhmhardt

Adi Dassler

LNTX

Mario Daić

Mvchacho

Pascal Rueck

Line Up beim Nature One 2019

119 DJs auf 18 Floors: Hier ist das das Line Up vom Nature One Festival 2019, sortiert nach Genre in der Übersicht.

Techno & Tech House

Sven Väth

Richie Hawtin

Patrick Topping

Len Faki

Rødhåd

Joris Voorn

Sam Paganini

Matthias Tanzmann

Felix Kröcher

Dominik Eulberg

Reinier Zonneveld

Toni Varga

Karotte

Klaudia Gawlas

Mathias Kaden

Rush

Moonbootica

Bastian Bux

Moguai

Pappenheimer

Fjaak

Kerstin Eden

BMG aka Brachiale Musikgestalter

DJ Emerson

Zahni

Niereich

Torsten Kanzler

Da Hool

Dr. Motte

Björn Torwellen

Juliet Sikora

Bonzai All Stars

Sven Wittekind

Mimalogic

Jam & Spoon

Sunshine Live Dj Team

Tok Tok

Ben Dust

Klanglos

TWCOR

Elias Doré

Levt

Hardcore & Hardstyle

Angerfist

Da Tweekaz

Mad Dog

Vince

Psyko Punkz

Dr. Peacock

N-Vitral

Noize Suppressor

Anime

Tha Playah

Mental Theo

Hard Driver

Furyan

Bodyshock

MC Tha Watcher

Re-Style

Audiofreq

Charly Lownoise

Minupren

Predator

Playboyz

Negative A

Deadly Guns

Tensor & Re-Direction

J.D.A.

DJ Potato

Raver`s Nature

Never Surrender

Trance

Markus Schulz

Cosmic Gate

Neelix

Paul van Dyk

Ruben De Ronde

ATB

Yves Deruyter

Airwave

Rank 1

Kyau & Albert

Johan Gielen

Taucher

Dj Dag

Toyax

Sebastian Gnewkow

Ronski Speed

Dj Preacher

Big Room & EDM (Electronic Dance Music)

Sam Feldt

Sander Van Doorn

Eric Prydz

Le Shuuk

Bruno Martini

Cuebrick

Marco V

Niels Van Gogh

Dj Falk

Marc Wall.E

Tumanji

Marcel Wilk

Dj Alex

House & Deep House

Nora En Pure

AKA AKA

YOUNOTUS

The Disco Boys

Tom Novy

LOVRA

HUGEL

Max Bering

Paul Schneyder

Antonio

Kenlo & Scaffa

Dubstep / Trap & Bass

Dropkick

Dj Alexis

Oleg & Boleg

Goa & Psytrance

Protonica

Klopfgeister

D’n’B (Drum & Bass)

Bassface Sascha

Electro & POP

Woody Van Eyden

Chillout & Down Tempo

Cuartero

Nature One 2019 „The Twenty Five“ Line Up Trailer

Was kostet das für Nature One 2019 und gibt es noch Tickets?

Für das Nature One 2019 “The Twenty Five” gibt es zwei Ticketvarianten: Das Festivalticket gilt für Freitag und Samstag, das Tagesticket gilt jeweils nur für einen der beiden Festivaltage.

Für die Tickets gilt eine Altersbeschränkung. Der Einlass ist erst ab 16 Jahren erlaubt. Fürs Camping benötigt man ein separates Ticket.

Nature One “The Twenty Five” Festivalticket

Vorverkauf: 87,00 Euro

Abendkasse: 99,00 Euro

Nature One “The Twenty Five” Tagesticket

Vorverkauf: 67,00 Euro

Abendkasse: 79,00 Euro

Hier können Sie die Verfügbarkeit der Tickets prüfen.

Der Veranstalter bietet auch gleich Hotel-Pakete an. Damit bucht man eine Übernachtungsmöglichkeit für den Festivalaufenthalt und braucht nicht noch zusätzlich nach einem geeigneten Hotel in der Nähe suchen. Die Tickets für das Nature One “The Twenty Fife” inklusive Hotel gibt’s hier.

Nature One 2019: Anreise und Camping

Anreise mit dem Zug:

Für alle die mit dem Zug anreisen, ist ein Shuttle-Service vom HBF Koblenz zum Festivalgelände eingerichtet. Der Bus Shuttle fährt alle 20 Minuten vom Hauptbahnhof ab und kostet 10,00 Euro für Hin- und Rückfahrt.

Die Tickets können direkt an der Abfahrtstelle gekauft werden. Die Fahrtzeit beträgt zwar ca. 45 Minuten, dafür fahren die Shuttlebusse aber direkt zum Festivalgelände.

Anreise mit dem Auto:

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich nicht zwingend an sein Navi halten. Der Veranstalter weist hier ausdrücklich auf die Veranstaltungsbeschilderung hin.

Zumindest ab der Autobahnausfahrt Pfalzfeld (A61 für alle die aus Norden kommen), bzw. Rheinböllen (A61 für alle die aus Süden kommen) führen Navigationsgeräte nicht mehr am schnellsten ans Ziel.

Hier gibt es alle Einzelheiten zur Anreise

Anreise mit Reisebus:

Mit speziell für das Nature One eingerichteten Reisebussen, macht man schon Party auf dem Weg. Insgesamt fünf Busanbieter reisen aus ganz Deutschland an. Hier geht’s zu den Busanbietern für das Nature One 2019 “The Twenty Five”.

Wer eine eigene Busreise organisiert, sollte sich vorher rechtzeitig beim Veranstalter anmelden, um wichtige Infos z.B. über Halt- und Parkflächen zu bekommen. Die Anmeldung erfolgt per Mail an info@nature-one.de.

Anreise mit dem Flugzeug:

Mit dem Flieger ist der nächste Flughafen Frankfurt-Hahn. Von dort erreicht man das Nature One Festival mit dem Taxi in ca. 15 Minuten.

Nature One 2019 „The Twenty Five“: Gibt es ein Livestream?

DASDING hat letztes Jahr den Video-Livestream angekündigt, diesen dann aber aus technischen Gründen kurzfristig nicht liefern können und zumindest das Audio-Programm live gestreamt.

In diesem Jahr wird der Video-Livestream von der Nature One 2019 “The Twenty Five” on demand vermutlich wieder auf www.dasding.de zu finden sein.

Im Radio gab es zum Nature One in der Vergangenheit Livestreams, u.a. von rautemusik.fm oder auch aufradio.de.

