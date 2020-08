Berlin

Ach, es ist ein Elend. Nur noch Parkplätze überall. Einkaufszentren mit Parkplätzen. Warenversandhallen mit Parkplätzen. Überall da, wo früher Brachland war oder eine Wiese oder einfach nichts, überall da, wo dann bei Eiscreme- und Hau-den-Lukas-Wetter das Riesenrad und die Schiffsschaukel und die Wohnwagen standen, sind heute Parkplätze. Kein Platz mehr für die Kirmesleute. „Wir waren die, die ihr Streuner, Zigeuner, Rumtreiber, fahrendes Volk und Gauner nanntet“, schreibt Philipp Winkler. „Wir waren die, die den Spaß erfunden haben.“

So beginnt das neue Buch von Winkler. Der 1986 geborene, in Leipzig lebende Autor, aufgewachsen in Hagenburg am Steinhuder Meer, hatte 2016 mit seinem Roman „Hool“ über eine durchgeknallte, zwischen todkomisch und todtraurig changierende Hannover-96-Hooligan-Szene ein Hammer-Debüt vorgelegt. Nun kommt erst mal nicht der zweite Roman, sondern ein kleines, feines, schmales Werk, eine Novelle: „Carnival“.

Fallada , Gysi, Roupenian

Winklers Bücher erscheinen im Aufbau-Verlag Berlin. Der Verlag wurde Mitte August 1945 gegründet, wird also in diesen Tagen 75 Jahre alt. Er feiert das mit vier Büchern. Von Hans Fallada, einem der früheren großen Autoren, erscheint ein Band mit Briefen an seine Kinder, „Meine lieben jungen Freunde“. Gregor Gysi und seine Schwester Gabriele erzählen in „Unser Vater“ von Klaus Gysi, einem der Aufbau-Mitbegründer. Die junge US-amerikanische Autorin Kristen Roupenian legt mit „Milkwishes“ einen Band mit drei Geschichten um Familie und Kinder vor. Und Philipp Winkler erzählt vom Schaustellerleben.

Philipp Winkler. Quelle: Kat Kaufmann.

Man kann sich vorstellen, welchen Spaß der Autor beim Schreiben hatte, beim Erfinden all dieser Figuren. Lanzo, der Raufbold. Goldie, Fee und Klebstoffschnüfflerin. Der Alte Kuut mit dem Methusalemgesicht im Tickethäuschen. Darlien, die sich nicht mehr zu Tode saufen will, seit sie beim fahrenden Volk ist. Der kleine Pit, der eines Tages im Popcornwagen aus Ronda rausfiel, die keinen Schimmer von der Schwangerschaft hatte, und schon gar nicht davon, wer der Vater war. Und noch zahllose weitere Charaktere, jeder irgendwie verschroben. Ausgebootete, Vergessene, Verfolgte, Traurige mit zusammengebissenen Zähnen.

Sie alle betreiben ihre Fahrgeschäfte und Illusionszelte, es ist ein Geben und Nehmen. Die „Kirmser“ verkaufen Spaß und Staunen und Süßigkeiten, und die „Steifen Jonnys“ oder „Marks“ genannten Kunden zahlen dafür, und wenn sie sich übertölpeln lassen, zahlen sie auch mehr als nötig. Doch man will ja betrogen werden, das Publikum will zahlen und die Leute an der Kasse dann als Gesindel beschimpfen, es ist eine fragile Balance, aber eine Balance.

„Ihr habt uns vergessen“

Doch dann geht das kaputt. „Ihr braucht uns nicht mehr“, notiert Winkler. „Erst habt ihr uns leiden lassen, und dann, dann habt ihr uns vergessen.“ Glotze. Computer. Die Unterhaltung findet im Wohnzimmer statt.

Philipp Winkler: „Carnival“. Aufbau-Verlag. 119 Seiten, 14 Euro, als E-Book 11,99 Euro. Quelle: Aufbau-Verlag

Philipp Winkler breitet keine lineare Geschichte, sondern eine Flut von Figuren und Episoden vor seinen Leserinnen und Lesern aus, ein Fabulierfeuerwerk, das – anfangs verborgen zwischen den schnodderigen Sätzen, dann immer deutlicher – die Geschichte des Niedergangs der Jahrmärkte spiegelt. Zuckerwatte und Autoscooter, alles nicht so attraktiv, wenn niemand mehr den Blick vom Smartphone losreißen kann. Dorfwiesen und Stadtbrachen zugebaut mit Parkplätzen. Eine schöne, traurige Untergangsgeschichte.

Der Aufbau-Verlag ist nicht untergegangen, obwohl es manchmal sehr knapp war auf dem Weg vom DDR-Vorzeige- zum Publikumsverlag. Inzwischen ist das Haus in der Jetztzeit angekommen, macht auch gute Geschäfte mit E-Books. Jedes Jahr kommen 220 neue Titel heraus. Die Fans von Philipp Winkler hoffen, dass unter den nächsten 220 bald ein neuer, großer Roman des jungen Autors ist.

Von Bert Strebe