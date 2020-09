Stunde null: Das Tanzprojekt „Zero“ in der Eisfabrik

Hannover

Stirn an Stirn. Nase an Nase. Hand an Hand. Oberschenkel an Oberschenkel. Die beiden Frauen stehen so dicht beieinander in dem kleinen Lichtkreis des Spotscheinwerfers, dass sich ihr Atem mischt. Die Augen sind geschlossen. Könnte man die Distanz zwischen ihnen messen, der Wert würde bei null liegen.

Dann tut sich etwas. Eine Ferse hebt sich. Eine Hand wird abgewinkelt. Eine Schulter wird eine Winzigkeit gedreht. Die Körper der Frauen lösen sich Stück für Stück voneinander, und im Raum breitet sich nach und nach eine Spannung aus, die nicht mehr und nicht weniger als die Grundambivalenz menschlichen Lebens enthält: Wir suchen nach Nähe, aber sie beengt uns, und wenn wir völlig frei sind, sind wir allein.

Eine Hand wird abgewinkelt, aus der Nähe wird Enge: Probenfoto von „Zero“ mit Minako Seki (links) und Yumiko Yoshioka. Quelle: Bert Strebe

„Zero“ heißt das Tanztheaterstück, das unter der Regie von Wolfgang A. Piontek in der Commedia Futura im Schwarzen Saal der hannoverschen Eisfabrik geprobt wird. Am 19. September ist Premiere. Auf der Bühne: Yumiko Yoshioka und Minako Seki. Das hannoversche Tanzpublikum kennt die beiden von der atemberaubenden Arbeit „Two“, die 2017 in der Eisfabrik zu sehen war.

Damals wurde die Geschichte der beiden Frauen erzählt, die sich schon in den Achtzigern kannten, dann lange Zeit wenig Kontakt hatten, um schließlich wieder zusammenzuarbeiten. Beide wohnen in Berlin, beide waren daran beteiligt, den japanischen Butoh-Tanz nach Deutschland zu bringen, der klassische Tanzkonventionen aufbricht und auch mit Formen von archaischem Ausdruckstanz bis hin zur Groteske arbeitet. Keine ihrer Bewegungen, sagt Yumiko Yoshioka in einer Probenpause, kämen aus vorab erdachten Choreographien. Sie entstünden aus Emotionen.

Die Anziehungskraft des Nichts

Minako Seki, 1961 in der Nähe von Nagasaki geboren, hat eine eigene Tanzkompanie gegründet und eine Tanzlehrmethode entworfen; sie interessiert sich für Zwischenräume – das, was zwischen zwei Schritten geschieht, zwischen Körper und Geist, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Yumiko Yoshioka, 1953 in Tokio zur Welt gekommen, unterrichtet ebenfalls und leitet Festivals. Sie interessiert sich für das Ganzsein des Menschen. Sie trägt T-Shirts, auf denen Dinge stehen wie „Respect yourself“.

Freude in den Augen: Minako Seki (links) und Yumiko Yoshioka. Quelle: Bert Strebe

Die Idee zu „Zero“, dem Nullpunkt, dem Nichts als Beginn und/oder als Ende von etwas, wirkt wie eine aus der Corona-Pandemie und dem Lockdown heraus geborene Idee, aber das war sie nicht, es gab sie schon vorher. Corona hätte nur die Proben verhindert – doch weil beide Tänzerinnen in einem Haushalt leben, ging es.

Yumiko Yoshioka war es, die auf den Gedanken kam, sich mit dem Ursprung, dem Unendlichen und seinen Geheimnissen zu befassen. Sie erwähnt zwei japanische Begriffe, das „mu“, das soviel wie „Es ist nichts da“ bedeutet, und das „ku“, das für Leere steht, für das Wesenlose. Darin, sagt Yumiko Yoshioka, stecke eine starke Anziehungskraft.

Leben, Tod, Feuer, Wasser

Für Minako Seki hat der Nullpunkt allerdings auch etwas Bedrohliches, sie müsse sich dort langsam hineintasten, erzählt sie. „Wir gehen diesen Weg über den Zweifel“, sagt Regisseur Piontek. Das ist ein Wagnis: „Sind wir lebendig oder tot?“, fragt Yumiko Yoshioka. „Oder in einer Zwischenwelt?“ Sie sagt: „Wenn wir fallen, wissen wir nicht, wohin wir fallen.“

Aus der Nähe zu Beginn des Stücks entsteht Beengung entsteht Beklemmung. Die Frauen befreien sich voneinander, trennen sich, dann ist es, als ob ein Sturm sie an die Wände weht. Finger werden zu Krallen, Schritte rutschen in die Zeitlupe. Bald beginnt es offenbar zu regnen, man sieht: Die Frauen fühlen Tropfen auf der Haut, fangen sie mit der Zunge auf. Zugleich scheinen sich da zwei Freundinnen oder Verwandte nach langer Zeit wiederzufinden, Freude in den Augen, in den Bewegungen. Aber wir haben es mit Japanerinnen zu tun, Hiroshima ist gerade 75 Jahre her, der Regen ist schwarz und giftig, die Körper scheinen leblos zu werden.

Der Duft von Minze breitet sich aus: Yumiko Yoshioka bearbeitet Minako Seki. Quelle: Bert Strebe

Dann wieder bewegen sich die beiden Tänzerinnen wie Raubkatzen, und dann entsteht etwas wie Kinderspiel, bis Minako Seki auf dem Boden liegt und von Yumiko Yoshioka mit Kräuterbüscheln bearbeitet wird, der Duft von Minze breitet sich im Saal aus. Die Szene wandelt sich, Minako Seki scheint zu gebären, Yumiko Yoshioka hilft, und als sie das Baby hervorzieht, fällt sie auch gleich in die Rolle des Kindes, während Minako Seki zur alten Frau mutiert.

Leben, Tod, Feuer, Wasser, es sind die Gegensätze, die – über Szenen, in denen die Frauen ihre Haare öffnen und wie Schamaninnen wirken – am Ende wieder in den Mittelpunkt führen: in den Lichtkreis des Spots, in dem die beiden abermals ganz nah beieinander stehen. Jetzt kann alles von vorn beginnen.

Hinweise und Anregungen: Regisseur Wolfgang A. Piontek. Quelle: Bert Strebe

Regisseur Piontek, so scheint es, nimmt sich zurück bei dieser Inszenierung. Er gibt hier einen Hinweis, dort eine Anregung. Nach einer Probe der Stelle mit dem schwarzen Hiroshima-Regen sagt er: „Was macht das mit eurer Haut? Ich spüre das noch nicht.“ Als Yumiko Yoshioka einmal einfach hinter einem Vorhang hervorkommt, wünscht er sich den Auftritt weniger „theaterhaft“. In einer Szene, in der die Bewegungen der Frauen an Martial Arts erinnern, schlägt er mehr Weiblichkeit vor, nicht so viel männliche Eckigkeit.

Bühnenmusiker Benjamin Kövener aus Münster in der Eisfabrik. Quelle: Bert Strebe

Mehr wäre wohl auch nicht nötig, die Frauen wissen, was sie tun. Das gilt übrigens auch für Benjamin Kövener aus Münster, der mit Schlagzeug und E-Gitarre und Computerloops einen mal fließenden, mal treibenden, mal bedrohlichen Sound schafft, der die beiden Tänzerinnen und ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu umhüllen scheint. Auch Kövener improvisiert, lässt sich – auf einem Grundgerüst aus Akkorden und Rhythmen – bei seinem Spiel von dem leiten, was er sieht und empfindet. Und die Tänzerinnen wiederum reagieren auch auf die Musik.

Als Minako Seki und Yumiko Yoshioka einen Durchlauf des ganzen Stücks hinter sich gebracht haben, sieht man ihnen nicht nur die körperliche Belastung des Tanzens an. Sondern auch, wie anstrengend es ist, so viel Gefühl aus sich selbst herauszuholen und dem Publikum zu Füßen zu legen.

Doch genau darum geht es ja. Und bei allen im Raum ist zu spüren, dass in ihren Seelen etwas in Bewegung gekommen ist.

Am Ende wieder am Anfang: Minako Seki (links) und Yumiko Yoshioka. Quelle: Bert Strebe

Premiere am 19. September Das Tanztheaterstück „Zero“ wird am 19. September um 20 Uhr in der Eisfabrik Hannover, Seilerstraße 15d, zum ersten Mal aufgeführt, die Premiere ist aber schon ausverkauft. Weitere Aufführungen vom 24. bis zum 27. September sowie vom 1. bis 4. Oktober, jeweils 20 Uhr. Karten (18 bzw. 12 Euro) kann man im Eisfabrik-Büro werktags ab 11 Uhr kaufen oder über www.commedia-futura.de/kartenservice bestellen. In der Eisfabrik gelten die Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

Von Bert Strebe