Superhit „Bad Guy“ – Billie Eilish nimmt Remix mit Justin Bieber auf

Auf Twitter hatten sie es angedeutet, nun ist es offiziell: Die 17-jährige US-Sängerin Billie Eilish hat eines ihrer Lieder gemeinsam mit Justin Bieber neu aufgenommen. Der Teenie-Popstar habe einen Remix der Hit-Single „Bad Guy“ zusammen mit dem 25-Jährigen veröffentlicht, teilte eine Sprecherin von Universal Music am Freitag in Berlin mit.

„Bad Guy “ ist ein Dauerbrenner in den internationalen Charts

Das Coverbild des Remixes zeige die Sängerin in einem bunten Glitzerkleid in ihrem Zimmer, dessen Wände mit Justin-Bieber-Postern beklebt sind. Eilish sei seit langem ausgesprochener Justin-Bieber-Fan. „Bad Guy“ steht derzeit auf Platz 2 in den amerikanischen Billboard-Hot-100-Charts (14 Wochen Chartsaufenthalt insgesamt), auf Platz 18 in den britischen Top40 (15 Wochen, Spitzenplatz 2) und auf Platz 11 in der deutschen Singlehitparade (15 Wochen, Spitzenplatz 4).

Eilish hat in den vergangenen Monaten den Sprung zum international bekannten Star geschafft, sie ist in zahlreichen Charts vertreten und wird immer wieder von anderen Musikern in den sozialen Medien bejubelt. Eilish widersetzt sich nicht nur rein äußerlich den typischen Erfolgsformeln für Popstars aus der Retorte. Sie streift in ihren Liedern zwar angesagte Sounds aus R&B, Hip-Hop, Dance- und Electro-Pop, unterlegt sie aber oft mit der melancholischen, dunklen Grundstimmung einer Lana del Rey oder Amy Winehouse. Der Gesang klingt lässig, fast beiläufig – doch stets hört man das enorme Potenzial dieser jungen Stimme. Ihr Debütalbum hatte die 17-Jährige Ende März veröffentlicht.

Von RND/dpa