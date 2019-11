“Unwort des Jahres”: Vorschläge spiegeln Klimadebatte

Der Schweizer Songwriter Faber zieht auf seinem neuen Album gegen die „besorgten Bürger“ zu Felde. Jeff Lynne huldigt auf „From out of Nowhere“ mit seinem Electric Light Orchestra dem hochmelodiösen Popsong – und traut sich auch mal Folk. Und die Schatzgräber in der Bob-Dylan-Mine haben auf „Travelin’ Thru – The Bootleg Series 15“ dessen Sessions mit Johnny Cash ausgegraben. Alles erscheint am 1. November.