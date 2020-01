Hannover

Das große Thema hebt sich Dieter Nuhr fast bis zum Schluss auf. Etwa Dreiviertel seines neuen Programms „Kein Scherz!“ hat er am Sonnabend in der ausverkauften Swiss-Life-Hall schon abgearbeitet, da fällt zum ersten Mal ihr Name: Greta Thunberg. Im vergangenen Jahr hat sich der 59-jährige Kabarettist oft über die junge Klimaaktivistin ausgelassen, die binnen eines Jahres wohl berühmter wurde, als er es je sein wird. Die Greta-Witze brachten Nuhr Aufmerksamkeit, wenn auch nicht nur wohlgesonnene.

„Ich habe nichts gegen Greta“, sagt er nun ganz versöhnlich. Doch wie so oft ist nach einem „Ich habe nichts gegen“ das „aber“ nicht weit. „Ich glaube bloß nicht, dass sie der Messias ist. Das ist Jürgen Klopp.“ Das Publikum in der ausverkauften Halle applaudiert begeistert. Überhaupt ist es ein ausgelassener Abend mit gut gelauntem Komiker und gut gelaunten Zuschauern. Zwar ist es Nuhr beim Klimathema so ernst, dass er weitgehend auf Pointen verzichtet und einen langen Vortrag mit seiner ganz eigenen Meinung hält. Dafür zünden die Witze des restlichen Programms beim Publikum umso besser.

Gleiche Themen wie im vorherigen Programm

Thematisch unterscheidet sich das neue Programm kaum vom vorherigen, „ Nuhr hier, nur heute“, mit dem er zuletzt im Januar vergangenen Jahres in Hannover aufgetreten ist. Empörungskultur in den sozialen Medien, Gender, Islam, technischer Fortschritt und natürlich Klimawandel. Doch anders als noch vor einem Jahr ist die Themenabfolge strukturierter und Nuhr wiederholt sich nicht ständig.

Und irgendwie wirkt er auch entspannter, nicht mehr so provokativ. Womöglich störte ihn Applaus aus der falschen Ecke, nachdem er sich etwas zu sehr als Wutbürger inszeniert hatte. Vielleicht war es ihm im vergangenen Jahr auch einfach der eine oder andere Shitstorm zu viel.

Da hat er an diesem Abend wenig zu befürchten. Denn während er mit dem Vorgängerprogramm noch hauptsächlich gegen die Deutsche Umwelthilfe und politisch Linke stänkerte und nur am Rande gegen die AfD, so achtet er nun penibel darauf, immer gleich viel in alle Richtungen auszuteilen.

Nuhr zeigt sich als Mann der Mitte

Worum es auch geht, Nuhr positioniert sich genau in der Mitte. Er findet Sexismus blöd, aber auch das Gender-Sternchen. Er sagt, gegen den Klimawandel müsse etwas unternommen werden, aber bitte nicht so, dass der Wohlstand in der westlichen Welt gefährdet ist. Er findet das „Umweltsau“-Lied vom WDR schlecht, aber die Reaktionen ebenso.

Doch am allerschlimmsten sei das „Bedürfnis der Deutschen nach Dauerempörung“. Eine Lösung dafür nennt Nuhr auch: „Wir müssen wieder Weghören lernen.“ Dem können wohl seine Fans wie Kritiker zustimmen.

