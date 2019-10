Hannover

Einfach macht Sarah Kuttner es ihren Lesern nicht. In ihrem Roman „Kurt“ gibt es nicht nur einen Kurt, sondern zwei. Vater und Sohn. „Das gibt’s in Amerika doch ständig, dass Männer ihre Söhne nach sich benennen. Und in Bayern auch“, sagt sie. Doch wahrscheinlich habe sie damit wohl eine goldene Regel der Fiktion gebrochen: keine Namensdopplungen. „Wegen der Durcheinanderung“, sagt sie und grinst.

Nun ist diese Regel eben aufgehoben. So gibt es also einen großen Kurt, der gerade mit seiner neuen Freundin Lena zusammengezogen ist, und einen kleinen, sechsjährigen Kurt, der zwischen Lena und dem großen Kurt auf der einen und Mutter Jana auf der anderen Seite pendelt.

Sarah Kuttner liest im Pavillon. Quelle: Navid Bookani

Vierter Roman von Kuttner

Doch nicht nur die „Durcheinanderung“ in ihrem mittlerweile vierten Roman verlangt dem Leser einiges ab, das merken auch bald die Zuhörer der Lesung im Pavillon, wo Kuttner am Donnerstag mit den beiden Kurts zu Gast war. Auch die Geschichte, die der Roman erzählt, ist hart. Denn Kurt stirbt. Der kleine Kurt. Und er hinterlässt drei fassungslose Erwachsene, die erst mal lernen müssen, mit so viel Trauer umzugehen.

Dass Kurt stirbt, steht schon im Klappentext. Doch die Handlung ist chronologisch erzählt. Das bedeutet für den Leser zunächst quälend lange gut 50 Seiten Patchwork-Familienglücks, die stets vom drohenden Unheil überschattet werden. Und genauso erleben auch die Zuhörer im Pavillon erst einmal eine heile Welt, präsentiert zwischen vielen derben Sprüchen der ehemaligen Viva-Moderatorin.

Verhaltener Applaus, aber viel Lob

Dann kommt der Satz, der alles und die Stimmung verändert: „Und dann fällt Kurt vom Klettergerüst.“ Das Publikum wird ganz still, und auch der Applaus am Ende fällt verhalten aus – was allerdings allein der Thematik geschuldet sein dürfte. In der anschließenden Fragerunde jedenfalls bekommt Kuttner viel Lob, eine Zuschauerin bedankt sich für die „gelungene Balance aus Humor und Entsetzlichkeit“. Dafür darf man auch mal Regeln brechen.

