Hannover

Schon wieder klingelt das Telefon. „Moment“, sagt Thomas Stratmann, der nächste Kunde will einen Termin. Stratmann kennt das. Hannovers bekanntester Gitarrenbauer und seine Crew haben „immer mehr zu tun als wir können“. Das hat sich auch während des zurückliegenden zwölf Monate nicht geändert. Seine Aufträge erhält der Profi nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus allen Ecken des Planeten. „Kürzlich“, sagt er, „hat einer aus Nepal angefragt.“

Die Gitarre ist eine Gewinnerin der Pandemie. Protestbegleitwerkzeug in den Sechzigern, Sexsymbol ab den Siebzigern, und irgendwann ein bisschen aus der Mode neben DJ-Equipment, Synthesizer und Homerecording – doch in Zeiten von Lockdown, Homeoffice und On-Off-Schulbetrieb erlebt sie ein Comeback. Europas größter Onlinemusikalienhandel, die Firma Thomann aus dem Fränkischen, verzeichnet zwar einen dramatischen Einbruch bei Bühnenequipment wie Licht- und Tontechnik, auf der anderen Seite aber einen Umsatzanstieg im Gitarrenverkauf von satten 24 Prozent im vergangenen Jahr.

„Die Gitarre war nie out“

Die Zahlen decken sich ziemlich exakt mit denen des Branchenverbands Society of Music Merchants (Somm), der zwischen Januar und November 2020 allein bei E-Gitarren 30 Prozent und bei den sogenannten akustischen Gitarren 20 Prozent Mehrverkauf registriert hat.

Auch beim hannoverschen Instrumentenhändler PPC ist die Nachfrage nach Gitarren groß, sagt Geschäftsführer Robert Mühlbauer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beim hannoverschen Instrumentenhändler PPC am Alten Flughafen hat der Onlinehandel auch angezogen, doch der Schwerpunkt liegt grundsätzlich woanders. „Wir sind ein typisches Ladengeschäft“, sagt Chef Robert Mühlbauer, „und wir sind während des Lockdowns nicht in der Lage, unsere Kunden zu beraten.“ 70 Prozent sei der Gesamtumsatz zurückgegangen, aber die Nachfrage bei Gitarren sei gut, besonders bei den Akustikgitarren. Einen Imageverlust des Instruments sehe er nicht. Das zeigten auch die zunehmend beliebten Kurse in der „PPC-Academy“. Im Moment ist der Kalender auf der Homepage allerdings leer. Das Kursprogramm „steht aber in den Startlöchern“. Mühlbauer sagt ganz klar: „Die Gitarre war nie out“.

Fehlende Kurse reißen ein Loch

Spätestens als die US-Traditionsmarke Gibson 2018 Insolvenz anmeldete, sah das anders aus. Die drohende Pleite dieses legendären Labels galt das als Fanal für die Entwicklung der Branche. „Das war Größenwahn“, sagt dagegen Gitarrenbauer Stratmann. Andere redeten schon damals von Selbstzerstörung, weil Gibson sein Sortiment in Richtung Lifestyle-Artikel verschob, seinen Markenkern aufweichte und die wertkonservative Kundschaft misstrauisch machte oder gleich vergraulte. Mittlerweile hat Gibson wieder mit neuem Führungspersonal die Insolvenz abgewendet und sich wieder auf alte Stärken besonnen.

Der Musiker aus Nepal wollte bei Manufaktur Stratmann keine Gitarre kaufen, er wollte eine bauen. Das bietet die Südstädter Werkstatt vor Ort an – normalerweise. Im Lockdown müssen die äußerst beliebten Gitarrenbauseminare pausieren – und das schlägt ins Kontor. „Das macht etwa ein Drittel bei uns aus“, sagt Stratmann. 2020 habe man sich „noch so durchgehangelt“, aber nun mache es sich doch bemerkbar. Hinzu komme, dass die rockmusizierende Stammkundschaft keine Auftritte habe. „Früher hieß es schon mal: Hier sind zehn Gitarren, bis Samstag bitte“, sagt Stratmann, doch es gebe derzeit nichts bühnenfein zu machen. Allerdings schränkt Stratmann klar ein: „Verglichen mit unserer Kundschaft, also Musikern, stehen wir noch gut da.“

„Das erste, was wegfällt, ist das Hobby“

Gitarrenlehrer Stefan Schönebeck kann immerhin Online-Unterricht geben. Für ihn und seine Schule „Klangdraht“ kein Neuland, denn eine teilmediale Unterstützung bekommen seine Schüler und Schülerinnen auch beim Präsenzunterricht durch Videomaterial, mit dem sie zu Hause weiterüben können.

Jetzt bietet Schönbebeck Onlinekurse. Die Schüler nähmen das nach anfänglicher Zurückhaltung an. 42 Schülerinnen und Schüler haben die vier Lehrkräfte derzeit, vor Corona waren es 120. Musikalische Früherziehung mit Mutter-Kind-Kursen und Unterricht in Kindergärten fallen weg. Zudem sitze das Geld nicht mehr so locker. „Die Leute sind an ihr eigenes Schicksal gebunden wie beispielsweise Arbeitslosigkeit in der Corona-Zeit. Das erste, was wegfällt, ist das Hobby.“

Von Uwe Janssen