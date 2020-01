Hannover

Sie werden zu Furien. Furien, die sich rächen. Rächen an dem Vergessen. Die Mitglieder des Theaterkollektivs Frl. Wunder AG wollen in ihrem neuen Stück „Furien des Erinnerns“ nahezu unbekannte Frauen der Kulturszene in die Erinnerung der Zuschauer zurückrufen. Es geht um historische Persönlichkeiten wie Dadaistin Elsa von Freytag-Loringhoven, Schauspielerin Katharina Schratt oder Tänzerin Loïe Fuller, die auf der Bühne dargestellt werden. Das Stück setzt sich mit dem Thema Erinnerungen auseinander.

„Wir nennen sie liebevoll unsere geistigen Urgroßmütter“, sagt Marleen Wolter, die zusammen mit vier weiteren Mitgliedern der AG bei dem Stück Regie führt und auch selbst mitspielt. „Ein Ausgangspunkt der Inszenierung war, sich zu fragen, wie man als Schauspielerin so geworden ist, wie man geworden ist“, sagt Wolter. „Da kamen wir schnell darauf, dass uns nicht nur Arbeitsbedingungen prägen, sondern auch Künstler und Künstlerinnen.“

Doch als das Theaterkollektiv in der Anfangsphase des Projekts versucht habe, weibliche Vorbilder aus der Kunstszene aufzuzählen, seien ihm nur wenige eingefallen. „Das war ein richtiger Schockmoment“, sagt Verena Lobert, die das Stück mit inszeniert und darin auftritt. Und ihre Kollegin Svenja Wolff ergänzt: „Das hat uns erst mit den Leerstellen konfrontiert.“

„Erinnerung wird durch Männer geprägt“

Also beschäftigten sich die Mitglieder der Frl. Wunder AG mit dem Thema feministische Erinnerungskultur. Warum erinnert sich eine Gesellschaft an bestimmte (oft männliche) Persönlichkeiten? Warum fallen einige (vor allem weibliche) Künstler hinten runter? Wie können sie es schaffen, prägende Frauen der Geschichte in die Erinnerung der Gesellschaft zurückzuholen? Auf der Suche nach Antworten durchstöberten sie Archive, befragten eine Kunsthistorikerin und lasen Biografien, Manifeste und Doktorarbeiten. Die Antwort auf die Fragen habe viel mit dem System zu tun, sagt Lobert. „Im sogenannte Patriarchat hat es eine lange Tradition, dass Männer aneinander erinnern. Frauen entwickeln das gerade erst.“

„Das war ein richtiger Schockmoment“: Verena Lobert vom Theaterkollektiv Frl. Wunder AG. Quelle: Irving Villegas

Bis man sich an Frauen genauso erinnert wie an Männer, sei es noch ein langer Prozess, finden die drei Schauspielerinnen. „Wir haben mit Frauen in der Theaterszene gesprochen, und dort ist es immer noch so, dass Frauen es schwerer haben, die Karriereleiter hochzuklettern“, sagt Wolff. „Solange die Verhältnisse patriarchalisch sind, wird sich das auch in der Geschichtsschreibung niederschlagen.“ Man müsse immer wieder „Momente der Sichtbarkeit“ generieren, um dieses „unausgesprochene System“ zu durchbrechen, ergänzt Lobert. Mit ihrem Stück „Furien des Erinnerns“ wollen sie dazu beitragen.

„Für Frauen ist es schwerer, die Karriereleiter hochzuklettern“: Svenja Wolff vom Theaterkollektiv Frl. Wunter AG. Quelle: Irving Villegas

Inszenierung wird im Ballhof aufgeführt

Dass Frl. Wunder die Inszenierung im Ballhof Zwei des Staatstheaters aufführt, ist eine Premiere – und etwas Besonderes, denn das Theaterkollektiv ist ein Freies Theater. Bei dem Stück werden zwei Schauspielerinnen des Staatstheaters mitspielen.

Die Frl. Wunder AG ist vor allem für ihre experimentellen Inszenierungen und Aktionen bekannt, die auch gern das Publikum aktiv mit einbeziehen. Häufig treten sie im Pavillon auf. „Die Zuschauer im Ballhof werden wir nicht ganz so sehr einbeziehen wie unser übliches Publikum“, sagt Lobert. „Für die, die die Stücke im Ballhof sonst schon als sehr experimentell ansehen, wäre das vielleicht etwas viel verlangt.“

Das Stück „Furien des Erinnerns“ der Frl. Wunder AG hat am Sonnabend, 11. Januar, um 19.30 Uhr im Ballhof Zwei Premiere.

Von Lisa Neugebauer