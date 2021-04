Hannover

In dem Spektakel aus Licht und Klang mag es vielleicht nicht gleich auffallen, dass ein „a“ hier nicht einfach ein „a“ ist. Doch im Finnischen unterscheidet man zwischen einer hellen und einer dunklen Variante des Vokals, und Hailey Clark hat viel Mühe und Zeit investiert, damit man das auch korrekt hören kann. Die US-amerikanische Sopranistin ist Solistin eines besonderen Sinfoniekonzertes in der Staatsoper, das vorerst leider nicht live zu erleben ist: Am Freitag ist das „Visual Concert“ mit Musik von Jean Sibelius und Videos des israelischen Künstlers Tal Rosner im Stream auf der Website der Oper zu sehen.

Die ungewöhnliche Kombination ist Auftakt der Reihe „More than Music“, die an der Oper künftig regelmäßige Begegnungen zwischen Sinfonik und anderen Kunstformen schaffen soll. Zum Auftakt hat Intendantin Laura Berman einen Künstler gewonnen, der bereits Konzerte der Rolling Stones und der Pet Shop Boys in Szene gesetzt hat und Modeschauen für das Luxuslabel Louis Vuitton. Vor allem hat Tal Rosner viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Sinfonieorchestern: Seine Klassikprojekte waren bereits in New York und Los Angeles, in London und San Francisco zu sehen. In Deutschland arbeitet Rosner nun zum ersten Mal.

Tiefe Verbindungen

An der Staatsoper ist ihm dabei Erstaunliches gelungen: Seine Video- und Lichtkunst ist überwältigend und unauffällig zugleich. Um das Orchester hat er Projektionsflächen auf der Bühne gebaut, auf denen abstrakte Zeichen und Formen erscheinen. Rosner bemüht sich gar nicht erst, die dunklen Wälder und tiefen Seen zu zeigen, die sich leicht mit den Werken von Sibelius verbinden lassen. Er illustriert die Musik nicht, sondern sucht eine tiefere Verbindung zu ihrem Rhythmus, ihrer Klangfarbe, ihrem emotionalen Gehalt. Es ist, als übersetze der Künstler die eine nonverbale Sprache in eine andere: Seine Bilder sind so etwas wie visuelle Untertitel für die Musik.

Da schadet es nicht, dass zumindest eine Sängerin mit von der Partie ist – selbst, wenn sie dafür gleich zwei neue Sprachen lernen muss. Hailey Clark singt ein kurzes, kaum bekanntes „Arioso“ des Komponisten auf Schwedisch und auf Finnisch seine große Tondichtung „Luonnotar“, die von der Erschaffung des Himmels, des Mondes und der Sterne erzählt. Dieses Werk hat dem Konzert auch das Motto beschert: „Mythos“.

„Ich bin Sopranistin, ich bin gern gut vorbereitet“: Hailey Clark beim Konzert in der Oper. Quelle: Ralf Mohr

Ein anderer Sibelius

Für Clark ist das aufgezeichnete Konzert der erste Auftritt auf der Bühne seit mehr als einem halben Jahr. Hannovers Generalmusikdirektor Stephan Zilias muss auf diesen Moment dagegen noch länger warten: Unmittelbar vor Beginn der Proben hat er eine vorsorgliche Corona-Quarantäne angetreten. Für Zilias ist kurzfristig der Dirigent Ari Rasilainen eingesprungen, der wie der Komponist aus Finnland stammt. So kannte er zumindest einen großen Teil des selten gespielten Programms.

Denn die großen Orchesterhits von Sibelius sucht man an dem Abend vergebens: In der Oper begibt man sich vielmehr auf Entdeckungsreise in (zu) wenig bekanntes Repertoire. Aus der Schauspielmusik zu „Kuolema“ etwa ist einmal nicht der „Valse triste“ zu hören, sondern die anschließende, nicht weniger hörenswerte „Szene mit Kranichen“.

Hailey Clark mit dem Dirigenten Ari Rasilainen im Konzert. Quelle: Ralf Mohr

Für die Sopranistin Clark waren die Stücke die erste berufliche Begegnung mit Sibelius. Mit Begeisterung hat sie sich auf die Musik gestürzt – und auf die beiden ihr bis unbekannten Sprachen. Sich dabei auch in Feinheiten von Aussprache und Betonung zu vertiefen, ist für die Amerikanerin selbstverständlich: „Ich bin Sopranistin, ich bin gern gut vorbereitet“, sagt sie in akzentfreiem Deutsch.

Clark hat gleich zu Beginn ihres Engagements in Hannover aufhorchen lassen in den großen Titelpartien der Eröffnungsproduktion „La Juive“ und der Händel-Oper „Alcina“. Wenn der Lockdown ihre Auftritte nicht unterbrochen hätte, wäre sie jetzt wohl die unbestrittene Königin der hannoverschen Opernwelt.

„Mythos“ in der Staatsoper Das Konzert mit Videos von Tal Rosner ist am Freitag, 16. April, 19.30 Uhr als Stream-Premiere auf der Website der Staatsoper zu sehen. Tickets gibt es dort ebenfalls. Eine reguläre Karte kostet 10 Euro (ermäßigt 5 Euro), ein sogenanntes Förderticket gibt es für 35 Euro. Weitere Vorstellungen im Internet sind derzeit noch nicht geplant. Die Produktion soll jedoch live vor Publikum im Opernhaus gezeigt werden, wenn das in dieser Spielzeit noch möglich sein sollte.

„Es ist sehr schwierig, so lange nicht die Energie eines Publikums zu spüren“, sagt sie. Dennoch ist sie froh, in Hannover engagiert zu sein und damit „außerhalb des Sturms“ zu stehen, der viele ihrer amerikanischen Kollegen und Kolleginnen nach einem Pandemiejahr in Bedrängnis bringt. Sie selbst hat die Zeit nicht nur genutzt, um neue Sprachen und Stücke zu lernen – Clark hat sich auch ehrenamtlich für eine Organisation engagiert, die jungen Sänger und Sängerinnen sowie People of Color bei einer Karriere im Opernbetrieb unterstützt.

Ihre eigene Karriere wird sie derweil weiter in Hannover vorantreiben, wo sie sich gut aufgehoben fühlt. In den vergangenen Monaten sind bei ihr prestigeträchtige Debüts etwa an der Staatsoper Hamburg ausgefallen. Damit dürfte sich auch der nächste Karriereschritt für die Sängerin verzögern. Ihr starker Auftritt beim Videokonzert zeigt aber, dass das immerhin für das Publikum in Hannover eine gute Nachricht ist. Clarks Vertrag wurde hier gerade um eine Spielzeit verlängert.

Von Stefan Arndt