Abbensen

Der Maler Werner Hilsing aus Abbensen in der Wedemark ist tot. Er starb, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Tag vor Heiligabend nach kurzer schwerer Krankheit in einem Hospiz in Berlin. Hilsing wurde 83 Jahre alt.

Hilsing kehrt in sein Elternhaus zurück

Werner Hilsing wurde im Februar 1938 geboren, wuchs in Abbensen auf und ging in Hannover zur Schule. Dort besuchte er anschließend auch die Werkkunstschule, um dann nach Berlin an die Hochschule für Bildende Künste zu wechseln. Hilsing hat zeit seines Lebens als freier Maler gearbeitet; er lebte in Berlin, Santiago de Chile und Kalifornien. Vor 15 Jahren kehrte er nach Abbensen in sein Elternhaus zurück und verwandelte es nach und nach in eine Collage mit bemalten Türrahmen und Wänden und unzähligen Bildern. Seine Werke haben einen ganz eigenen Stil, der sich unter anderem aus dem Surrealismus und dem Pointilismus entwickelt hatte.

Hilsing malte bis zuletzt – auch im Hospiz

Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, holte seine Tochter ihn zu sich nach Berlin. Werner Hilsing hat auch im Hospiz noch gemalt und gezeichnet, bis zuletzt. Er ist immer völlig in seiner Arbeit aufgegangen. „Wenn man malt“, hat er mal gesagt, „verschwindet man.“

Von Bert Strebe