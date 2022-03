Hannover

Graue Anzugträger gibt es viele. Sie begegnen uns auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit und wenn es darum geht, einen neuen Kredit zu beantragen. Graue Anzugträger mit bunten Strickmützen hingegen gibt es nur zwei: Ulan und Bator, Kosmopoliten aus dem Comedy-Dreieck Berlin – Köln – München. Und jetzt zu Gast in Hannover, im Theater am Küchengarten.

Die gelernten Schauspieler Sebastian Rüger und Frank Smilgies benötigen einen Moment der Evolution. Denn zuerst imitieren sie das Publikum, in Erwartung ihres Auftritts. Dann finden sie, eher zufällig, Bommelmützen in ihren Hosentaschen, und mit dem Überziehen gleiten sie ab in ihre Welt aus Dadaismus, Alice-im-Wunderland-Logik und irrwitzigen Sketchen.

Komische Energie fließt zwischen zwei Polen

Bei Ulan und Bator lernt man, wie man „keine Einbauküche kauft“. Das klingt nach Nonsens, doch dieses Vakuum muss man erst einmal füllen, mit Fantasie und Verkehrte-Welt-Argumenten. Imaginäre Gitarren und Schreibmaschinen werden bedient, albern verdrehen die beiden naive Ballet-Choreographien; das ist Theaterhandwerk – stilsicher und profund.

Rüger scheint der agilere der beiden zu sein, Smilgies kontert mit Bescheidenheit und Ruhe. Plus und minus, wie bei einer Batterie, Energie fließt, wenn beide Pole besetzt werden. Es wird geackert und gestöhnt, das vielfach preisgekrönte Duo braucht dafür nicht mehr als eine leere Bühne und zwei Stühle. Die 80 Comedy-Fans im gut besuchten Theater am Küchengarten feiern die Fein- und Grobmotorik der beiden Dadaisten.

Denn hier stimmt die Dreieinigkeit von Sprache, Bewegung und Inhalt. Und singen können die beiden ebenfalls. Sogar auf bayrisch und volkstümlich kitschig: „I liabt di, i liabt di!“ Einfacher kann man das Motto von Florian Silbereisen und Co. nicht auf den Punkt bringen.

„Schlausprech“ und Schmidts Schnauze

Ein Höhepunkt ist „Phrasenbeton“, ein Interview mit Sean Jean, einem Intellektuellen, der sich damit brüstet, nicht nur Hannah Arendt persönlich getroffen zu haben, sondern auch Wim Thoelke und Vincent van Gogh. Smilgies brilliert – und wer einen Helmut Schmidt noch erlebt hat, weiß, wo Ulan und Bator „Schlausprech“ wie diesen ausgegraben haben: „Schau’n Sie mal ...“

Ulan und Bator bremsen kurz vor der Schmerzgrenze. Mit Mut zur Hässlichkeit, totaler Anspannung und pointierter Entspannung gleiten sie durch ihr aktuelles Programm „Zukunst“. Vaudeville für Kenner, Kapitalismuskritik und absurd aneinandergereihte Filmzitate: Wer sich auf Ulan und Bator einlässt, dessen Humor-Zentrum wird neu programmiert. „Zukunst“ eben.

Von Kai Schiering