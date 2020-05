Zwischen Haderer und Glück: Neue Schau im Wilhelm-Busch-Museum

Hannover

„Meine Güte, wie kann man so verwahrlosen? Wo habt ihr denn die Alte eingesammelt?“, fragt der Ermittler halb in den Raum, halb an die beiden Beamten im Hintergrund gerichtet. Auf dem Stuhl, auf die er die Schreibtischlampe richtet, sitzt die Freiheitsstatue, zusammengesackt, mit Augenringen und einer Kippe im Mund. Der Karikaturist Gerhard Glück hat diese Szene gezeichnet, bereits vor 34 Jahren. Aber wenn man will, kann man die Sache auch sehr heutig auslegen, dieses Bild von einem siechenden Amerika im Krisenmodus, einem irrlichternden Präsidenten und den Werten der Freiheit.

Glücks Arbeit hängt im Wilhelm-Busch-Museum, in einer öffentlich zugänglichen Ausstellung – was in diesem Frühjahr durchaus eine Erwähnung wert ist. Nach Monaten des Wartens hat das Haus im Georgengarten wieder den Betrieb aufgenommen, bereits vor einigen Tagen mit den Sammlungsräumen, nun auch mit einer „richtigen“ Schau in den beiden großen Räumen des Hauses. Sie heißt ganz unbescheiden „Grandios! Virtuos!“ und darf in diesem Fall auch als Ausdruck der Erleichterung verstanden werden, endlich mit dem Museumsbetrieb – und mit Einnahmen – weitermachen zu können.

Anzeige

Dauerleihgabe aus Süddeutschland

Grandios jedenfalls findet Direktorin Gisela Vetter-Liebenow die Geschichte der Ausstellung, betont sie doch nebenbei den Stellenwert, den das Museum in der Welt der Zeichenkunst hat. Denn die 120 Werke stammen aus einer Dauerleihgabe eines Sammlerpaars aus Süddeutschland, die in diesem ansonsten so trüben ersten Halbjahr 2020 ein Lichtblick war. Das Paar will ungenannt bleiben, ist aber dem Haus seit Jahrzehnten bekannt und verbunden und hat sich, so Vetter-Liebenow, nach vielen inspirierenden Ausstellungsbesuchen entschieden, seine umfangreiche und hochwertige Karikaturensammlung nach Hannover zu geben. Sie direkt zu zeigen ist ein promptes, wertschätzendes Dankeschön.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch Peter Gaymann gehört zu den Künstlern in der Ausstellung. Quelle: Wilhelm-Busch-Gesellschaft

Auf breiter Front: Haderer , Gaymann , Sempé

Und als Neustart nach der Krise ist es eine gute Wahl. Denn das Spektrum ist beachtlich. Das 20. Jahrhundert wird auf breiter Front abgedeckt, neben Glück sind populäre Zeichner wie Peter Gaymann, Gerhard Haderer, Jean-Jaques Sempé, Chas Addams oder Janosch dabei. Oder auch F. K. Waechter, dessen Nachlass gleichfalls dem Busch-Museum anvertraut wurde. Er lässt einen – wohl deutschen – Urlauber am Pool angesichts einer Arbeiterkolonne seine Begleitung fragen: „Was heißt denn auf Spanisch: Ich empfinde die Situation als provokativ und möchte euch meiner Solidarität als Arbeitnehmer versichern?“

Es sind politische Karikaturen dabei, aber auch ganz alltägliche. Es treffen große Persönlichkeiten aufeinander, wenn Claude Monet Vincent van Gogh in die Geheimnisse des Impressionismus einweiht (in einer Arbeit des Hamburger Grafikers Thyrso A. Brisolla), oder beim Komponistenstreit zwischen Wagner und Liszt, gezeichnet von Paul Flora. Eben jener liefert auch eine der rätselhaftesten Arbeiten der Ausstellung. Sie heißt „Der böse Mann und sein wilder Hund“ und besteht aus einer Kinderstrichzeichnung, in die man alles und gar nichts hineininterpretieren kann – und auch wohl soll, denn Flora persiflierte mit dem Bild einfach nur den Karrikaturbetrieb.

Die Trommlerin von Gertrude Degenhardt ziert auch das Plakat der neuen Schau. Quelle: Wilhelm-Busch-Gesellschaft

„Wir können auch wieder trommeln“

Tomi Ungerer stellt vor, wie ebenso leidenschaftliche wie lebensmüde Kranführer sich umbringen. Und Gertrude Degenhardt lässt eine ekstatische Trommlerin in bunten Flatterklamotten die Stöcke schwingen. Das Motiv ziert auch das Plakat zur Ausstellung. „Weil wir uns gerade genau so fühlen“, sagt die Museumschefin, „denn auch wir können wieder trommeln und sagen: Es lohnt sich, herzukommen.“

Abstand, aber keine Maske

Wer dieser Empfehlung folgt, muss im Haus Abstand halten, aber beim Rundgang keine Maske tragen. 50 Besucher können sich jeweils gleichzeitig die Schau ansehen, zu der auch eine Reihe von Arbeiten aus Schenkungen an das Haus gehört, die in der Ensmann-Galerie zu sehen sind. Die kleinen Sammlungsräume ganz oben sind geschlossen, weil man sich auf den Zuwegungen nicht überall nach Vorschrift aus dem Weg gehen kann. Das Café hat dagegen wieder geöffnet, der Cappuccino muss allerdings draußen getrunken werden. Auch Führungen will das Museum an zwei Sonntagen im Monat anbieten. Es sind am Ende nur noch wenige Einschränkungen, die Besucher in Kauf nehmen müssen.

Bis zum 23. August ist „Grandios! Virtuos!“ zu sehen. Es gelten geänderte Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr. Weitere Infos: karikatur-museum.de

Lesen Sie auch:

Von Uwe Janssen