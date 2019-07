„Adam sucht Eva“: RTL macht mit den Nackedeis Schluss

Köln

Alles für die Liebe: In „Adam sucht Eva“ ließen die Kandidaten ihre Hüllen fallen, um endlich den richtigen Partner zu finden. Prominentestes Paar der RTL-Kuppelshow sind wohl Schauspieler Peer Kusmagk und die deutsche Surferin Janni Hönscheid. Die beiden erwarten mittlerweile ihr zweites gemeinsames Kind.

„Adam sucht Eva“: Bisher noch kein Grund für TV-Aus

Doch mit den splitternackten Liebeleien soll nun Schluss sein. Wie jüngst bekannt wurde, wird die Kuppelshow aus dem Programm genommen. Warum sich RTL von dem Format trennt, ist bisher nicht bekannt. Die Quoten sollen sich für die letzte Staffel bei zwei Millionen Zuschauern eingependelt haben. Erst Ende April hatte der Sender noch einen Bewerbungsaufruf für Staffel sechs gestartet. Gehen RTL für das Format etwa die Promis aus?

Auch diese Promis machten mit

2017 nahmen noch neun von RTL als prominent angekündigte Kandidaten an der Sendung teil. In der fünften Staffel waren es dann nur noch drei. Zu den bekanntesten Paarungen gehörten neben Model Gina-Lisa Lohfink und Fitnessmodel Antonino Carbonaro sicherlich auch Protz-Millionär Bastian Yotta und das Reality-Sternchen Natalia Osada. Yotta soll auch der Grund für den ersten Schwarzen Balken über einem Genital bei „Adam sucht Eva“ gewesen sein – in Szenen der achten Folge soll es zu Erektionen gekommen sein. Beide Beziehungen scheiterten jedoch.

Von RND / ali