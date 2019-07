Mainz

„ Aktenzeichen XY... ungelöst“ gehört zu den ältesten und beliebtesten Fernsehsendungen im ZDF. Sie wird seit 1967 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Sinn und Zweck der TV-Sendung ist es, ungeklärte Kriminalfälle mit Hilfe der Zuschauer und deren sachdienlicher Hinweisen zu lösen.

Die Fälle werden von den zuständigen Behörden im Detail vorgestellt und mittels nachgestellter Szenen von Schauspielern rekonstruiert. Pro Sendung werden drei bis sechs ungelöste Kriminalfälle in Form von rund zehnminütigen Filmrekonstruktionen vorgestellt. Nicht selten werden nach Ausstrahlung der Sendung Taten aufgeklärt.

„ Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Die Kriminalfälle am 10. Juli 2019

Diese ungelösten Kriminalfälle beschäftigen Rudi Cerne und sein Team am Mittwoch, 10. Juli 2019:

Fall 1: Lehrerin ermordet

Eine Grundschullehrerin wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, entpuppt sich bald als Mord.

Fall 2: Ein einziger Schlag

Nach einem Besuch im Fußballstadion wird ein Mann in der S-Bahn von einem Unbekannten attackiert. Der Täter schlägt nur einmal zu – doch die Folgen sind fatal.

Fall 3: Maskierter stürmt Wettbüro

Es ist Sonntag, kurz nach 23 Uhr. Feierabend für den Mitarbeiter eines Wettbüros. Doch als er den Laden schließen will, stürmt ein maskierter, bewaffneter Mann herein.

Fall 4: Auge in Auge mit Einbrechern

Zwei Bankmitarbeiter wollen für einen Kunden einen hohen Geldbetrag aus einem Stockwerk tiefer holen. Als sich die Fahrstuhltür öffnet, erleben sie einen Schock.

Der XY-Preis 2019

Ein Mann überfällt aus dem Hinterhalt eine Frau, will sie vergewaltigen. Gerade noch rechtzeitig bemerken zwei Frauen den Täter und können das Schlimmste verhindern.

„ Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Wann läuft die Sendung?

„ Aktenzeichen XY... ungelöst“ läuft zwölfmal im Jahr, jeweils einmal im Monat mittwochs um 20.15 Uhr. Die nächste Folge läuft am 5. Juni um 20.15 Uhr im ZDF.

„ Aktenzeichen XY … ungelöst“: Wann laufen die Spezialfolgen?

Die Spezialfolgen „Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Urlaubsfalle!“ vom 30. Mai 2018 wird am 30. Mai 2019 um 2.55 Uhr auf ZDF Neo wiederholt.

„ Aktenzeichen XY... ungelöst - Die Dokumentation“ läuft am 30. Mai 2019 um 6.45 Uhr auf ZDF Neo.

„ Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Wo kann man die Folgen online schauen?

Die aktuellen Folgen kann man online in der ZDF-Mediathek anschauen.

„ Aktenzeichen XY … ungelöst“: Wie kann man als Zuschauer Hinweise geben?

Über die E-Mail-Adresse xy@zdf.de können Zuschauer Kontakt mit der Redaktion aufnehmen. Bei Hinweisen zu den Fällen von „ Aktenzeichen XY... ungelöst“ wenden sich Zuschauer einfach an die zuständigen Polizeidienststellen oder jede andere Polizeidienststelle. Die Telefonnummern werden während der Sendung regelmäßig eingeblendet. Am Sendungstag ist zwischen 20:15 Uhr und 1:30 Uhr zusätzlich das Studiotelefon zu den Kommissaren freigeschaltet: 089 / 95 01 95.

„ Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Wie viele Fälle wurden durch die Sendung gelöst?

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sendung im Oktober 2017 wurde Bilanz gezogen. In den über 500 Folgen seit 1967 waren 4 586 Fälle behandelt worden. 1853 davon konnten aufgeklärt werden, was einer Erfolgsquote von 40,4 % entspricht. Insgesamt wurden 2319 Täter festgenommen.

Eine besonders überraschende Lösung gab es für den Fall einer verschwundenen Frau, nach der in einer Sendung im Januar 1985 vergeblich gesucht worden war. Die Polizei ging seinerzeit davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein musste. 31 Jahre später erwies sich jedoch zufällig, dass die Gesuchte damals freiwillig untergetaucht war und bis zur Entdeckung unter falschem Namen in einer deutschen Großstadt gelebt hatte.

„ Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Das sind alle Moderatoren der Sendung:

Die Sendung begann am 20. Oktober 1967. Urheber und erster Moderator war Eduard Zimmermann. Er gab die Sendung nach der 300. Folge am 24. Oktober 1997 an Butz Peters ab, der sie gemeinsam mit Zimmermanns Adoptivtochter Sabine Zimmermann moderierte. Die war bereits seit der 200. XY-Folge (6. November 1987) im Unterföhringer Studio neben Zimmermann die Fahndungen präsentierte und auch als Produktionsleiterin agierte. Seit 18. Januar 2002 moderiert der ehemalige Eiskunstläufer Rudi Cerne das Erfolgsformat.

• Eduard Zimmermann (1967 bis 1997)

• Sabine Zimmermann (1987 bis 2001)

• Butz Peters (1997 bis 2001)

• Rudi Cerne (seit 2002)

Von RND