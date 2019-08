„Bares für Rares“: So viel Geld hat Händler Walter Lehnertz für die Show immer bereit

Hannover

Wenn Kunsthändler Walter Lehnertz in der Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF mit einem Gebot startet und ihn ein Objekt interessiert, legt er immer mit einem Gebt von 80 Euro los – sein Markenzeichen. Doch die spannenden Produkte sind in der Regel sehr viel mehr wert. Das teuerste Objekt, das Lehnertz für seinen Trödelladen in der Eifel je erworben hat, war ein Brillantkreuz für 42.000 Euro.

„Schmuckhändler haben logischerweise immer etwas mehr dabei“, so Lehnertz im Interview gegenüber dem Portal „jeckes.net“. 10.000 bis 15.000 Euro würde er bei Trödeleinkäufen immer mitnehmen, ebenso wie seine Kollegen. Und auch eine gewisse Solidarität scheint unter den Trödlern groß zu sein. „Wenn mal etwas außergewöhnliches kommt und schnell mehr Geld benötigt wird, leihen wir Händler uns auch untereinander etwas.“

Bares für Rares : Walter Lehnertz würde sich immer für sein Geschäft entscheiden

Trotz aller Aufmerksamkeit in der Sendung sieht Lehnertz immer noch das Geschäft „Waldis Eifel Antik“ in Kall-Krekel (Kreis Euskirchen) als seine Hauptaufgabe. „Wenn ich mich heute zwischen meinem Laden und dem Fernsehen entscheiden müsste, würde ich der Sendung sofort ,Tschö‘ sagen“, so der Händler.

Und es gebe inzwischen sogar Bustouren, die extra einen Ausflug zu seinem Trödelladen machen, berichtet er im Interview weiter. Auch im Ausland werde er manchmal erkannt. „Die Werbewirkung durch , Bares für Rares‘ ist unbezahlbar, da bin ich ehrlich. Aber das ist kein Selbstläufer, man muss den Kunden schon etwas bieten sonst kommen sie nur einmal und dann nie wieder“, weiß Lehnertz.

