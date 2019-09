Beim AfD-Interview: Zuschauer zeigen Anti-Rassismus-Plakat in Wahlsendung

Berlin

Nichtsahnend hat AfD-Chef Alexander Gauland im ZDF ein Interview vor einem Plakat gegeben, das rassistisches Gedankengut anprangert.

Während der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei am Sonntagabend auf Fragen der ZDF-Journalistin Bettina Schausten antwortete, wurde hinter ihm, durch eine Glaswand, ein selbstgemaltes Plakat in die Höhe gereckt mit der Aufschrift: "Rassisten sind keine Alternative" - offensichtlich in Anspielung auf die "Alternative für Deutschland".

"Held des Abends"

Wenn Gauland im ZDF-Interview spricht und von hinten ein Plakat ins Bild kommt. pic.twitter.com/EuLEGM3MP8 — Jörgen Camrath (@uniwave) September 1, 2019

Hochgehalten wurde das Schild von einer Frau, die auf den Schultern eines Mannes saß. Die beiden bewiesen ziemliche Ausdauer: Auch bei Interviews anderer Politiker war das Schild während der Live-Übertragungdauerhaft zu sehen.

Für Empörung sorgte das Plakat bei AfD-Anhängern, wie der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach: Es sei "einfach unglaublich, was das ZDF abliefert", schrieb sie. Andere Twitter-Nutzer nannten die Person mit dem Schild "Held des Abends".

