“Bürgerliche Koalition”: MDR-Moderatorin irritiert mit AfD-Analyse

Die MDR-Moderatorin Wiebke Binder hat mit einer Formulierung in der ARD-Wahlsendung am Sonntagabend für Irritationen und Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt.

Die Moderatorin hatte den sächsischen CDU-Politiker Marco Wanderwitz interviewt und ihn gefragt: "Eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche, wäre ja theoretisch mit der AfD möglich." Damit übernahm Binder die Selbstdarstellung der Rechtspopulisten als bürgerliche Partei.

Wanderwitz reagierte umgehend und deutlich auf die Frage: "Eine bürgerliche Koalition mit der AfD ist nicht möglich."

Formulierung sorgt für Empörung

Auf Twitter äußerten sich viele Zuschauer aber auch Medienmacher empört über die Formulierung der Moderatorin. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier beispielsweise schrieb: "Die ARD nennt eine CDU/AfD-Koalition eine 'bürgerliche Koalition'?"

Arnd Henze vom WDR antwortete Niggemeier: "Nein: nicht 'DIE ARD'. Viele Mitarbeitende werden über diese Aussage der #MDR-Moderatorin genauso irritiert sein wie Sie! Aber beim # MDR verwischen nicht zum ersten Mal die Grenzen nach ganz rechts!"

"Positives, auf jeden Fall!"

Nur wenig später sorgte Binder gleich mit einer weiteren Aussage für Diskussionen. AfD-Mann Jörg Urban beklagte im Interview mit der Moderatorin eine "mediale Kampagne" gegen seine Partei. Binder wendete ein: "Ich denke, wir haben sehr viel über die AfD berichtet, da war schon viel zu erzählen, und auch viel … Unterschiedliches." Urban lächelte und vollendete den Satz "Positives." Die Moderatorin erwiderte: "Positives, auf jeden Fall!"

"Einfach nur daneben", schreibt dazu ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer nennt die Aussagen der Moderatorin "ungeheuerlich". Und wiederum ein anderer meint: "Die eigentliche Katastrophe dieses Wahlabends ist die Moderatorin."

Der MDR äußerte sich zum Vorfall am Abend knapp gegenüber dem "Stern": "Unter dem enormen Stress einer Live-Sendung bei einer solchen Doppelwahl mit ständig neuen Ergebnissen und wechselnden Konstellationen kann es zu Missverständnissen kommen und können Unschärfen passieren."

