Die Bachelorette: Dieser Kandidat nimmt seine Rose nicht an – und geht freiwillig

Am Mittwoch steht bereits die zweite Nacht der Rosen für „Die Bachelorette“ Gerda Lewis (26) an. Dann muss sich die Kölnerin entscheiden, wem der 17 männlichen Kandidaten sie eine Rose überreicht und sie somit eine Runde weiter mitnimmt.

Die Bachelorette: Achtung Spoiler!

Doch dieses Mal gibt es eine böse Überraschung für die hübsche Blondine. Als sie dem Headhunter Fabio Halbreiter (29) aus München eine Rose überreichen will, lehnt der überraschend ab und verlässt lieber freiwillig die Männer-Villa. Bei einem Zweier-Gespräch hatte Fabio früher am Abend von der Bachelorette wissen wollen, was sie zu einer besonderen Frau machen und was sie von anderen unterscheiden würde. Da sie darauf keine richtige Antwort geben konnte (oder wollte), hatte er spontan für sich entschieden, freiwillig auszuscheiden.

Headhunter Fabio nahm die Rose von Bachelorette Gerda nicht an. Quelle: Foto: TVNOW/ Arya Shirazi

Die Bachelorette: Zwei Männer müssen gehen

Bei den restlichen Kandidaten kommt seine Entscheidung gar nicht gut an. Denn durch seinen freiwilligen Rückzug aus der Show nimmt er einem anderen die Chance, noch eine Woche länger dabei zu bleiben. Etwas Anderes wäre es gewesen, wenn Fabio bereits VOR der Nacht der Rosen gesagt hätte, dass er von Gerda keine Rose haben möchte. Doch so müssen nun zwei weitere Männer darum bangen, keine Rose zu bekommen. Zu sehen am Mittwoch, 20.15 Uhr, bei RTL.

