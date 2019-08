Die Bachelorette: Mit diesem Mann hat Gerda die erste Nacht verbracht

Lissabon

Selbst ist die Frau... Eines kann man der diesjährigen Bachelorette Gerda definitiv nicht nachsagen: dass sie ihr Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen würde. Letzte Woche schnappte sie sich Rosenkavalier Keno, um mit ihm zu küssen. Dieses Mal angelt sie sich Polizist Tim. Nach einem Einzeldate auf einer Jacht lässt sie ihn zunächst ungeküsst von Bord springen. Nachmittags lädt sie ihn dann doch noch zur Übernachtung in ihre Villa ein.

Aber auch hier versteht Tim nicht wirklich, was Gerda für nächtliche Pläne hat. Nach Abendessen und Kuscheleinheit auf dem Sofa versucht es Gerda mit einer Einladung: "Meinst du, der Abend könnte noch schöner werden?“, flötet sie rhetorisch. Aber Tim peilt die Anspielung nicht und fragt: "Ein warmer Pool vielleicht?“ Gerda nimmt einen neuen Anlauf und fragt: "Wie wäre es, wenn du einfach hier bleibst?“ Aber Tim fragt verwirrt nach: "Hier draußen?" Da wird es Gerda zu viel: „Bei mir schlafen“, erklärt sie fast genervt und blickt in Richtung ihres Schlafzimmers.

Was sich in der Nacht abspielt, bleibt das große Geheimnis, denn die Kameras wurden abgeschaltet. Am nächsten Tag versuchten die anderen Kandidaten zwar etwas aus Tim herauszubekommen, aber die hatten noch weniger Glück als Gerda am Vorabend.

Von Thomas Kielhorn/RND