Dschungelcamp-Kandidat macht beim “Supertalent” mit

Im Dschungelcamp 2018 hatte er den Ruf der Heulsuse - weil Sänger Sydney Blood (58) seine Ehefrau Nicole McKnight vermisste. Er musste damals als zweiter den Dschungel verlassen.

Nun kehrt der Sänger zurück auf die TV-Bildschirme: mit einem Auftritt bei "Das Supertalent". Dort erkennt ihn allerdings nicht jeder. Kein Wunder: Jury-Mitglied Sarah Lombardi war zum Beispiel noch gar nicht geboren, als Sydney seinen größten Hit "If only I could" (Platz 3 der deutschen Charts hatte). Bruce Darnell sagt in der Sendung immerhin: "Du kommst mir irgendwie bekannt vor".

Warum er bei der Castingshow mitmacht? Zu BILD sagte Youngblood: „Mit drei hab ich bei meinem ersten Talentwettbewerb, damals noch in San Antonio, mitgemacht und einen Pokal gewonnen. Der war damals größer als ich. Über 50 Jahre später dachte ich mir, warum nicht?“.

RND/lob