“El Camino”: Starker Start für “Breaking Bad”-Film

Der „ Breaking Bad“-Film „El Camino“ hat US-Medien zufolge einen starken Start hingelegt. Das Spin-off zur Geschichte um die beiden Crystal-Meth-Köche Walter White ( Bryan Cranston, 63) und Jesse Pinkman ( Aaron Paul, 40) ist seit dem 11. Oktober beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Allein am ersten Wochenende sollen im Schnitt etwa 6,54 Millionen Zuschauer den Film gesehen haben. Diese Zahlen sind allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen.

Sie stammen nicht von Netflix selbst, sondern von den Marktforschern der Nielsen Company, die in den USA regelmäßig Quoten erhebt. Deren Erhebungen nach sollen allein am Veröffentlichungstag 2,65 Millionen Menschen „El Camino“ gesehen haben. Mehr als acht Millionen sahen zumindest wenige Minuten des Streifens.

Die Erhebung bezieht sich allerdings nur auf die USA – weltweit dürften den Film damit also bereits wesentlich mehr Menschen gesehen haben. Zusätzlich bemängelt Netflix laut „ Hollywood Reporter“, dass Nielsen nur Fernsehzuschauer zählt – in diesem Fall also Menschen, die den Film auf einem TV-Gerät gesehen haben. Andere Abspielkanäle, etwa Smartphones, Tablets oder Notebooks, fließen nicht mit in die Nielsen-Zahlen mit ein. Der Streamingriese hat seinerseits noch keine Zahlen zu „El Camino“ veröffentlicht.

