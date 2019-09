Goldene Kamera: Das waren die emotionalsten Momente - und der größte Skandal

Berlin

55 Jahre Goldene Kamera - das sind auch 55 Jahre Fernsehgeschichte. In unzähligen Preisverleihungen, von denen übrigens Thomas Gottschalk die meisten moderiert hat (13-mal), haben Stars ihr Debüt gegeben, Abschied genommen und eine Rückkehr ins Rampenlicht gewagt. Nun hat die Funke Mediengruppe, die den Preis seit der Übernahme von Axel Springer 2015 verleiht, die Goldene Kamera eingestellt.

Goldenen Kamera 2020: Thomas Gottschalk moderiert auch die letzte Preisverleihung

Ein letztes Mal soll die Verleihung am 21. März 2020 stattfinden - wieder unter der Moderation von Thomas Gottschalk. Zeit, sich an die emotionalsten Momente aus 55 Jahren zu erinnern. So kehrte Monica Lierhaus nicht nur 2011 nach schwerer Krankheit wieder auf die Bühne zurück - sie machte ihrem Lebensgefährten im Anschluss an ihre Dankesrede auch noch einen Heiratsantrag. Unvergessen ist auch der Streich, den Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer Show "Circus Halligalli" spielten: Sie schickten ein Ryan-Gosling-Double statt des echten Schauspielers auf die Bühne.

Zur Galerie Nach 55 Jahren wird die Goldene Kamera eingestellt. Das hat die Funke Mediengruppe, die den Preis seit 2015 verleiht, am Donnerstag bekannt gegeben. Wir erinnern an die bewegendsten Momente aus der Geschichte der Goldenen Kamera.

Lesen Sie auch: Goldene Kamera: Das sagt das ZDF zum Aus der TV-Gala

RND/goe