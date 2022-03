Hat das Gendersternchen noch eine Zukunft?

Hannover

Im Sommer 2020 war es, da sorgte die Talkshow-Moderatorin Anne Will mit einer einzigen Formulierung für einen regelrechten Aufschrei in den sozialen Netzwerken. In ihrer ARD-Sendung empfing die Journalistin Reiner Holznagel, den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler. Oder wie es Will in ihrer Sendung formulierte: „Bund der Steuerzahler*innen“.

Dieses Gendersternchen, der gesprochene Glottisschlag, die Pause zwischen männlicher und weiblicher Form eines Wortes, war seinerzeit – zumindest in den etablierten Medien – noch etwas völlig Neues. Nur wenige Medienschaffende versuchten sich ernsthaft an gendergerechter Sprache, die alle Geschlechter mit einschließt.

Der Hype ums Gendersternchen

Heute, rund zwei Jahre später, dürfte die Genderpause kaum noch jemanden ernsthaft verwirren – denn sie ist inzwischen immer häufiger zu hören und zu lesen. Moderatorin Petra Gerster genderte ihre letzten „heute“-Nachrichten im ZDF konsequent durch, Claus Kleber sprach im „heute journal“ zeitweise von „Reporter*innen“, während der Jugendradiosender Fritz den Glottisschlag standardmäßig in seinen Nachrichten einführte.

Für viele Unternehmen gehören Gendersternchen und -doppelpunkt inzwischen zum guten Ton: Bei den Streamingdiensten Spotify und Apple Music gibt es seit einiger Zeit „Künstler*innen“ oder „Künstler:innen“, der Fernsehsender Pro Sieben ruft „Teilnehmer:innen“ zu Gewinnspielen auf und die Deutsche Telekom spricht von „Kund*innen“ und „Verbraucher*innen“.

Fast scheint es so, als hätte sich die gendergerechte Sprache inzwischen fest im Alltag der Deutschen etabliert. Ist dem wirklich so?

Mehr zum Thema Machtkampf ums Gendern – die gespaltene Nation

Bevölkerung lehnt das Gendern ab

Diverse Umfragen zumindest belegen das Gegenteil. Gendersternchen und -pausen werden von einer Mehrheit der Bevölkerung weiterhin abgelehnt – obwohl sie in den Medien immer häufiger mit ihnen in Berührung kommen. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Sommer 2021 halten beispielsweise lediglich 18 Prozent genderneutrale Sprache für wichtig, über die Hälfte der Befragten stört sich an geschlechtsneutralen Begriffen. In den Medien halten gar 75 Prozent das Gendern für fehl am Platz. Umfragen von Infratest Dimap und dem MDR bringen ähnliche Ergebnisse zum Vorschein.

Selbst bei Jüngeren polarisiert die Gendersprache. Eine Studie des Rheingold-Instituts ergab, dass Gendern Leute im Alter von 14 und 35 mehrheitlich nerve und die „Sprache kompliziert“ mache. Das Gendersternchen oder die Genderlücke empfinden viele als „sprachlichen Stolperstein“.

Medienschaffende bringt diese Diskrepanz zwischen einer möglichst geschlechtergerechten deutschen Sprache und der Ablehnung in weiten Teilen der Bevölkerung inzwischen an ihre Grenzen – und teilweise auch zum Umdenken. Denn eine zentrale Frage schwebt über allem: Sollte man das Publikum wirklich in einer Sprache ansprechen, die es schlichtweg so nicht will?

Mehr zum Thema Frauen sind in gutbezahlten Jobs stark unterrepräsentiert – mit einer Ausnahme

Abkehr von der gesprochenen Pause

Eine, die diese Frage bereits für sich beantwortet hat, ist Nicole Diekmann. Die ZDF-Fernsehjournalistin war neben Petra Gerster und Claus Kleber eine der Ersten, die auf ihrem Sender konsequent Sternchen und Pausen nutzte. „Der Sender hat uns das freigestellt, und die Umgewöhnung war auch gar nicht so schwierig“, so Diekmann im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Diekmanns Buch „Die Shitstorm-Republik“ (2021) habe sie aus dem Grund konsequent auch mit Doppelpunkten durchgegendert, in ZDF-Schalten oder Talkshowauftritten nutzte die 43-Jährige kontinuierlich den Glottisschlag. Ein Auftritt Diekmanns, der von Gendergegnern häufig in den sozialen Netzwerken herumgereicht wird, zeigt die Journalistin in der Talkshow von Sandra Maischberger. Dort spricht sie von „Unternehmer*innen“, „Intensivmediziner*innen“, „Inselbewohner*innen“ und „Pendler*innen“.

Heute spricht Diekmann nicht mehr so. „Ich habe mit der Zeit festgestellt, dass Beiträge, die mir am Herzen liegen, in die ich viel Arbeit und Energie stecke, kaum noch inhaltlich diskutiert werden, weil sich die ganze Diskussion nur auf die Sprache lenkt, die ich verwende“, erklärt sie. Beim ZDF-Format „Inside Politix“ auf Youtube bestünden die Kommentarspalten teilweise zu 80 Prozent aus Meinungsbeiträgen, die sich mit der Gendersprache auseinandersetzen – aber kaum noch mit dem eigentlichen Thema.

„Dafür ist mir meine Arbeit zu schade“, sagt Diekmann heute. „Ich möchte, dass meine Inhalte wahrgenommen werden. Und ich will nicht denjenigen die Chance geben, die eine konstruktive Debatte kapern wollen, indem sie sich nur aufs Gendern einschießen.“

Die Youtube-Szene gendert nicht

Die Abkehr von Doppelpunkt und Sternchen ist auch außerhalb der klassischen Medien zu beobachten – etwa in der Youtube-Szene, die vorwiegend aus jungen Menschen besteht. Hier wird vor allem in den Beiträgen des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots „funk“ gegendert – die großen Stars der Szene bleiben jedoch häufig beim generischen Maskulinum, sprechen von „Zuschauern“ und „Abonnenten“ statt „Zuschauer*innen“ oder „Abonnent*innen“.

Anfang des Jahres sorgte zudem ein 1,2 millionenfach geklicktes Video der Youtuberin Alicia Joe für Diskussionen innerhalb der Community. Unter der Überschrift „Warum Gendersprache scheitern wird“ hielt die 25-Jährige einen 28-minütigen Abgesang auf Gendersternchen, Doppelpunkt und Sprechpause. Eins ihrer Argumente: Das Gendern mit Sternchen könne im Zweifel andere Menschen diskriminieren – etwa Zugezogene, denen das Erlernen der deutschen Sprache erschwert würde oder blinde Menschen, die auf Screenreader-Programme angewiesen sind.

Sie selbst habe das Gendersternchen früher auch einmal verwendet und stelle das auch jedem frei, sagt Alicia Joe. „Seid euch nur bewusst, dass das wahrscheinlich nicht die finale Lösung sein kann und wird“, resümiert die Youtuberin.

„Ich habe mich verrannt“

Andere stimmen ihr zu, etwa der Youtuber und Journalist Marvin Neumann. Er erklärt in seinem Video: „Ich habe mich getäuscht beim Gendern. Oder sagen wir, ich habe mich zumindest ein wenig verrannt.“ Mit dem Gendersternchen habe man möglicherweise „zu viele Schritte gemacht und nicht genau hingeguckt, wo man eigentlich hingeht.“

Auch der Youtuber Tim Jacken verzichtet nach eigenen Angaben inzwischen auf den Glottisschlag. Dieser habe einen „Keil in die Gesellschaft geschlagen“, meint er. Er finde es inzwischen „cooler“, die Beidnennung der weiblichen und männlichen Form zu verwenden statt Doppelpunkte und Sternchen.

Dieses Konzept hat auch die Fernsehjournalistin Nicole Diekmann für sich gewählt. „Angesichts der schlechten Umfragewerte für das Gendersternchen halte ich es für gerechtfertigt, es zu lassen und eher auf andere Art und Weise an geschlechtergerechter Sprache mitzuwirken“, sagt Diekmann. Die Ablehnung in der Zuschauerschaft müsse man ernst nehmen. „Offenbar haben einige Leute das Gefühl, es gäbe einen elitären akademischen Zirkel, der ihnen eine Sprache aufzwingen will.“

Mehr zum Thema Wandel des Frauenbildes: Vor 50 Jahren wurde das „Fräulein“ abgeschafft

Gendern – noch keine Ideallösung

Diekmann verwendet daher inzwischen eher geschlechtsneutrale Begriffe oder aber die Beidnennung der männlichen und weiblichen Form. Die Ideallösung ist das nicht, weiß die Journalistin – denn durch Letzteres werde das dritte Geschlecht ausgeblendet. „Aber es ist eine Annäherung an geschlechtergerechte Sprache. Und sie löst, zumindest unter meinen Beiträgen, keinerlei Proteste aus.“

Mit ihrer neuen Methode stößt Diekmann auch bei einigen Kolleginnen auf Gegenliebe – etwa bei Christine Olderdissen. Die Journalistin hat ein Buch mit dem Titel „Genderleicht“ im Duden-Verlag geschrieben, das trotz des Themas mit erstaunlich wenigen Gendersternchen auskommt.

„Tatsächlich können wir schon mit unserem ganz normalen Deutsch in puncto Geschlechtergerechtigkeit ganz viel bewirken“, erklärt Oderdissen im Gespräch mit dem RND. „Erst wenn wir an seine Grenzen stoßen, kommen Gendersternchen, Doppelpunkt oder Glottisschlag zum Einsatz. Also dann, wenn wir etwa trans, nicht binäre oder intergeschlechtliche Menschen ansprechen wollen oder mitmeinen – das ist dann einfach eine Frage des Respekts“, sagt die Expertin.

Mehr zum Thema Jürgen von der Lippe sieht sich als Feminist – und wettert gegen das Gendern

Ausprobieren und kreativ werden

Auf dem Weg dahin könne man aber die Binarität der Sprache voll ausnutzen – und kreativ werden. Das funktioniere laut Olderdissen etwa mit der Beidnennung von Mann und Frau, zudem sei es möglich, weibliche und männliche Formen in Sätzen zu mischen. „Oder wir drücken uns geschlechtsneutral aus. Wenn Geschlecht keine Rolle spielt, nehmen wir Begriffe wie Fachkräfte oder Pflegekräfte. Ich plädiere dafür, kreativ zu werden und sich auszuprobieren.“

Im Buch „Genderleicht“ hat Olderdissen daher eine Faustregel aufgestellt: „Ein Sternchen pro Absatz. Na gut, zwei gehen auch.“ Das Sternchen bezeichnet sie in ihrem Buch als „schnelle Lösung für Faule“. Manche „Genderfans“ würden in jedes Wort mit der Endung -er Gendersterne einbauen, obwohl es sich oftmals gar nicht um ein generisches Maskulinum handele. Wörter wie Mitglieder oder Opfer sind geschlechtsneutral, das Wort Mitgliederin gibt es nicht.

Genderkritiker würden diese falsche Art zu sprechen derweil parodieren und an jedes erdenkliche Wort ein *innen anhängen. „Mit diesen absichtlichen Fehlern gehen sie hausieren und rücken das ernsthafte Bemühen um Vielfalt gezielt ins falsche Licht. Die Folge sind katastrophale Umfragewerte fürs Gendern“, heißt es in Olderdissens Buch.

Auch Medienschaffenden rät Olderdissen, geschlechtergerechte Sprache bedachter einzusetzen. „Wir wollen mit dem Gendersternchen inklusiv sein, erreichen aber im Zweifel das Gegenteil“, sagt Olderdissen dem RND. „Zum einen, weil viele Menschen es einfach nicht verstehen. Zum anderen, weil es viele stört. Das ist nicht zielführend.“ Die Aufgabe von Journalismus sei, das gesamte Publikum anzusprechen „und sich nicht in akademischen Sprechblasen zu verlieren“. Die exzessive Verwendung des Sternchens habe zwar die Debatte um geschlechtergerechte Sprache befeuert, „aber von hier aus muss es weitergehen“, so Olderdissen.

Mehr zum Thema Gendern in der Schule: Schopper für Gelassenheit und Kulanz

Wenn der Bundespräsident gendert

Wie das gelingen kann, zeigen inzwischen zahlreiche Beispiele in der Medien- und Politiklandschaft. Der Bundespräsident beispielsweise habe bei seiner Antrittsrede gegendert, sagt Olderdissen – und zwar ohne dass das großartig aufgefallen sei. „Er hat von ‚jedem und jeder, die sich engagiert‘ gesprochen. Und zur Ansprache hat er ‚Verehrte Delegierte‘ gesagt – das ist ein geschlechtsneutraler Begriff. So zeigt er Respekt für die geschlechtliche Vielfalt.“

Wie genau die geschlechtergerechte Sprache der Zukunft aussehen wird, weiß Olderdissen nicht. „Es ist wohl eher eine Frage, welche Art zu sprechen oder zu schreiben langfristig überleben wird.“ Olderdissen glaubt, dass der Sprachwandel durch die junge Generation schneller vorangetrieben werden könnte. „Vielleicht ist es aber auch erst in 30 Jahren so weit.“

Bis dahin plädiert Olderdissen dafür, mit der Sprache zu experimentieren. „Die optimale Lösung ist noch nicht gefunden. Wir lernen unsere eigene Sprache gerade erst in dieser Dimension neu kennen. Das ist schwierig und das müssen wir momentan einfach aushalten.“

Mehr zum Thema Krimiautorin Ingrid Noll genervt von „Umständlichkeit des Genderns“

Abschied vom Gendersternchen?

Ob das Gendersternchen und der Glottisschlag in Zukunft noch eine Rolle spielen werden, da sind sich aber weder Christine Olderdissen noch Nicole Diekmann sicher. „Ich kann nicht in die Zukunft gucken, kann mir aber vorstellen, dass sich das Experiment mit dem Gendersternchen langfristig überlebt“, sagt Olderdissen.

Nicole Diekmann hat das Sternchen zumindest aus ihrem eigenen Sprachgebrauch gestrichen. Ob das aber auch langfristig so bleibt, will die Journalistin nicht beurteilen. „Es kann gut sein, dass wir in zehn Jahren alle mit Glottisschlag sprechen – genauso kann aber auch das Gegenteil passieren“, sagt Diekmann. „Was ich aber ganz sicher glaube: Das generische Maskulinum wird keine Zukunft haben.“

Anmerkung des Redaktion: Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nutzt in seinen Beiträgen ebenfalls verstärkt die Beidnennung der männlichen und weiblichen Form sowie geschlechtsneutrale Begriffe.

Von Matthias Schwarzer/RND