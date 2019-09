Horrorfilm-Star Lupita Nyong’o spielt Hauptrolle in HBO-Serie “Americanah”

Die Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (Bild) spielt erstmals die Hauptrolle in einer Fernsehserie. Die Medienwebseite „Serienjunkies.de“ vermeldete, dass die durch den Superheldenfilm „Black Panther“ und den Horrorstreifen „Wir“ bekannt gewordene Schauspielerin die Hauptrolle in der HBO-Serie „Americanah“ übernehmen wird. Dort spielt Nyong’o eine Nigerianerin, die in die USA zieht um dort zu studieren. Und die zum ersten Mal die leidvolle Erfahrung macht, was ihre Hautfarbe außerhalb ihrer Heimat bedeutet. Für Nyong’o, die bald auch in „ Star Wars: Episode IX“ zu sehen sein wird, sei „Americanah“ ein „Projekt aus Leidenschaft“.

Das Drehbuch nach einem Roman von Chimamanda Ngozi Adichie schreibt Danai Gurira, die in der Endzeitserie „ The Walking Dead“ als Schwertkämpferin Michonne bekannt wurde.

Von RND/big