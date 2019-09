Lizzie Caplan schlüpft in die Rolle der Psycho-Krankenschwester Annie Wilkes

Kurz bevor die Fratzenkürbisse glühen, geht die zweite Staffel der Hulu-Serie „Castle Rock“ online, das berichtet die Medienwebseite "Serienjunkies.de". Am 23. Oktober startet die Fortsetzung der Serie aus dem Universum des Horrorkönigs Stephen King. Diesmal wird die Vorgeschichte der Krankenschwester Annie Wilkes erzählt. Im Film „Misery“ spielte Kathy Bates jene Psychopathin, die ihren Lieblingsschriftsteller zur Geisel nahm und ihn zwang, den Tod einer in einer Buchserie verstorbenen Figur rückgängig zu machen.

In derSerie nun schlüpft Lizzie Caplan („Masters Of Sex“) in die Wilkes-Rolle. Ein erster Teaser-Trailer gibt eine Kostprobe Wilkes kommt in Castle Rock an und löst dort sofort Streit aus. In weiteren Rollen sind Tim Robbins („Die Verurteilten“) als Gangsterboss Reginald Merrill und Garrett Hedlund als dessen Neffe John zu sehen. Wann „Castle Rock“ in Deutschland startet ist noch unklar. Zu sehen sein wird sie beim Amazaon-Prime-Video-Kanal Starzplay.

