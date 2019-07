Medien & TV Serie Millionen warten auf den Meghan-Moment – Serie „Suits“ geht in den USA in die letzte Staffel „Suits“ war eine unbestritten eine der sehenswertesten Serien des Jahrzehnts. Seit dieser Woche läuft die neunte und letzte Staffel. Was alle Fans umtreibt: Kommt Herzogin Meghan, einst einer der Stars der Serie, zurück?

Oh, wie schön ist doch die Hoffnung:Herzogin Meghan (hier bei einem Empfang im neuseeländischen Auckland War Memorial Museum) könnte einen Gastauftritt in der letzten „Suits“-Staffel haben, die jetzt in den USA gestartet ist. Auf einen Meghan-Moment spekulieren Millionen Fans der Serie. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa