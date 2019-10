Peinliche Panne für Willi Herren. Bei der größten Party-Tour Deutschlands wurde der 44-jährige Sänger vom Veranstalter höchstpersönlich von der Bühne zitiert. Der Grund: Bei seinem "Gaucho"-Song machte sich der Entertainer über Michael Wendlers (47) Freundin Laura (19) lustig. Wie RTL berichtet, soll Herren die Lyrics "So gehen die Gauchos" verfremdet haben in: "So geht die Laura ..." - mit angeblich entsprechender Geste.

Müssen fiel Häme einstecken: Michael Wendler mit seiner jungen Freundin Laura Müller. Quelle: imago images/Future Image

Bei "Olé auf Schalke" feierten am Samstag die Schlagerstars mit tausenden Fans das große Finale der größten Party-Tour Deutschlands. Mit dabei, die nicht eben beste Freunde: Michael Wendler und Willi Herren. Und wie in der Vergangenheit konnte Herren nicht an sich halten und machte sich über den Wendler lustig. Im Mega-Park auf Mallorca bekam er deshalb bereits einen Maulkorb verpasst. Und auch diesmal ging der Schuss nach hinten los.

Nach zwei Liedern war Schluss für Herren, laut "Bild" wurde er vom Moderator mit den Worten von der Bühne geholt: „Danke Willi Herren. Auf Wiedersehen.“

Uups.

