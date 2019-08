Promi Big Brother 2019: Welche Kandidaten und Promis sind dabei?

Köln

Am 9. August geht „Promi Big Brother“ ( SAT.1) in die siebte Runde. Dann werden wieder eine Hand voll Promis zwei Wochen in ein Haus in Köln gesperrt und dabei rund um die Uhr von zahlreichen Kameras beobachtet. Wer zieht sich den Hass seiner Mitbewohner zu und wer entwickelt sich zum Publikumsliebling? Hier finden Sie alle Informationen rund um die beliebte Container-Show.

Promi Big Brother 2019: Das ist neu

Noch ist offiziell nur sehr wenig über das neue Konzept bekannt. Aber das neue, grüne Logo kündigt es bereits an. Es geht raus ins Grüne. So soll es nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) neben dem Wohnbereich im Haus auch einen Gartenbereich mit Zelten geben, in denen sich die prominenten Bewohner als Camper bewähren müssen.

In einem Werbetrailer zur Show sieht man Spielpuppen im fiktiven Freizeitpark „Promiland“. An einer Bar steht eine Puppe mit langen, schwarzen Haaren in rosafarbenem Abendkleid und mit Vollbart. Ob das eine Anspielung auf Conchita Wurst sein soll? Man weiß es nicht...

Promi Big Brother 2019: Das sind die Bewohner

Gut zwei Wochen vor dem Start der siebten Staffel ist noch kein Promi offiziell bestätigt. Bereits im Mai wurde Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg als Kandidatin gehandelt. Allerdings soll die nach RND-Informationen bereits wieder einen Rückzieher gemacht haben. Auch von dem Volksmusiker, der angeblich ins Haus zieht, ist nicht bekannt, um wen es sich handeln könnte.

Auf der Facebookseite zur Show wurde ein Video namens „Das jüngste Gerücht“ mit Moderator Aaron Troschke hochgeladen. Darin wird spekuliert, ob YouTuberin und Sängerin Shirin David („Gib ihm“) und Estefania Wollny ins Haus ziehen. Zumindest erste dürfte allerdings ziemlich unwahrscheinlich sein. Immerhin ist Shirin, die auch mal bei DSDS in der Jury saß, dafür bekannt, vor TV-Aufnahmen stundenlang in der Maske zu sitzen.

Ginger Costello-Wollersheim als mögliche Kandidatin?

Eine weitere mögliche Kandidatin, die derzeit heiß gehandelt wird, ist Ginger Wollersheim, die aktuelle Frau des Ex-Rotlicht-Königs Bert Wollersheim. Erfahren haben will die Bild-Zeitung von der Teilnahme, ein offizielles Statement steht aber noch aus.

Promis bei Big Brother 2019: Wer ist sonst noch dabei?

Auch abseits von Frau Wollersheim scheint es langsam voll im Container zu werden. Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, dann könnten beispielsweise Privatermittler Jürgen Trovato von „Die Trovatos – Detektive decken auf“, die frühere „ Köln 50667“-Darstellerin Janine Pink oder Theresia Behrend Fischer, diesjährige „ Germany’s Next Topmodel“-Finalistin, mit an Bord sein. Auch Ex-“Bachelorette“-Kandidat Rafi Rachek wird nach Angaben von RTL dieses Jahr dabei sein.

Hierbei gilt aber: Offiziell bestätigt ist noch nichts. Gewissheit werden Zuschauer jedoch spätestens am 9. August 2019 haben, denn dann startet die neue Staffel.

Promi Big Brother 2019: Das sind die Moderatoren

Auch in diesem Jahr führen zwei bekannte Moderatoren durch die Sendung: Jochen Schropp präsentiert das Format bereits seit 2014. Marlene Lufen ist seit letztem Jahr dabei. Die beiden Moderatoren sind ein eingespieltes Team und stehen aktuell regelmäßig auch für das „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera.

Promi Big Brother 2019: Das sind die Sendetermine

09. August 2019 (Freitag): Einzug-Liveshow

10. August 2019 (Samstag): Folge 2

11. August 2019 (Sonntag): Folge 3

12. August 2019 (Montag): Folge 4

13. August 2019 (Dienstag): Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch): Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag): Folge 7

16. August 2019 (Freitag): Halbzeit-Liveshow Folge 8

17. August 2019 (Samstag): Folge 9

18. August 2019 (Sonntag): Folge 10

19. August 2019 (Montag): Folge 11

20. August 2019 (Dienstag): Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch): Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag) Folge 14

23. August 2019 (Freitag): Folge 15

24. August 2019 (Samstag): Finale-Liveshow

Von Thomas Kielhorn/RND